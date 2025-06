Julián Gil entre los "50 papás más guapos del momento", según la revista CARAS

En su faceta como conductor, ha brillado en importantes programas y eventos como los Latin American Music Awards y los Premios Balón de Oro de Univision, conquistando a la audiencia con su carisma, versatilidad y conexión genuina con el público. Su espíritu emprendedor también lo llevó a conseguir un Récord Guinness al producir y conducir el programa de televisión en vivo más largo del mundo, realizado en San Juan, Puerto Rico.

Más allá del éxito profesional, Julián se muestra orgulloso de su rol más importante: ser papá. Tiene tres hijos: Nicole, quien vive en Madrid y recientemente lo convirtió en abuelo; Juliancito, radicado en Estados Unidos; y Matías, que vive en México.

“Ser papá ha sido el mayor regalo de mi vida. He tenido la fortuna de construir una carrera sólida, de vivir grandes experiencias frente y detrás de cámaras, pero nada se compara con la alegría de ver crecer a mis hijos, de aprender con ellos y gracias a ellos. Hoy, la vida me sorprende aún más al convertirme en abuelo, algo que me llena de una emoción indescriptible. Además, compartir este momento con Valeria, mi esposa y compañera de vida, lo hace aún más especial. Estoy en una etapa plena, agradecido, en equilibrio. Si algo me define hoy, es el amor que siento por mi familia”, expresó Julián Gil al enterarse del reconocimiento.

Actualmente, Julián y su esposa, Valeria Marín, participan en el reality show“Secreto de Parejas”, disponible en Canela.TV, donde comparten su experiencia de vida y fortalecen aún más el vínculo que los une como pareja.

Este 2025, Julián continúa imparable y próximamente estrenará junto a su esposa Valeria un nuevo reality show de TelevisaUnivision, titulado “El Conquistador”, una de las apuestas más importantes del año para la cadena.