Julián Gil rechaza participación de su hijo en programa de televisión

"Las canciones las escuchas una y otra vez y ahí se quedan plasmadas en el tiempo, escuchar a Matías cantar hace unos años es algo inexplicable y sé que a futuro lo será aún más. (...) Lo ha disfrutado mucho y yo aún más, gracias a mis fans, a mi público por ser parte de estos hermosos capítulos de mi vida, que tengan una muy feliz navidad, un próspero y bendecido 2024 y que cada uno de sus hogares se llene de amor, paz y mucha felicidad, esos son nuestros mejores deseos", comentó.

No obstante, aunque algunos celebraron el gran paso que Matías dio en la pantalla chica, otros han cuestionado lo ocurrido, principalmente Julián Gil, quien no puede compartir con su hijo debido a que no tiene la custodia del menor.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Gil describió que el mejor regalo de amor y paz que podría recibir tanto él como Matías es que se les permita compartir y conocerse mutuamente.

"¿Regalo de Amor y Paz? Ojalá fuera así y no sólo de dientes para afuera. Qué mejor regalo de amor y paz que dejar a un hijo conocer a su padre y viceversa. Hoy después de casi 7 años, pude al igual que miles de ustedes tener un “poquito” de mi hijo. Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión", reza el escrito que acompaña a una foto del actor junto a su hijo cuando estaba recién nacido.

El rechazo de Julián Gil

No obstante, el intérprete le agradeció a sus seguidores por etiquetarlo y enviarle el video, pues de esa manera pudo saber sobre el debut de su hijo y disfrutar de su talento.

Por otro lado, Julián Gil rechazó que los medios citen al pequeño como solo hijo de Marjorie y no se le mencione.

"Sí debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo cómplice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado, que es arrebatarle el DERECHO a un padre o madre de paternar o maternar. NO estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá. Se es cómplice desde la narrativa: “Hijo de Marjorie” (¿acaso no tiene padre?)", condenó.

Agregó que quizá su crítica le siga perjudicando sobre la custodia de su hijo, pero hizo un llamado a no normalizar que niños crezcan ajenos a compartir con sus progenitores sin motivos válidos, a su juicio.

"Como padre se me arrebataron todos mis derechos, se me quitó de forma turbulenta ante la ley la patria potestad… ¿Cómo podemos seguir viendo con buenos ojos y no levantar la voz ante un hecho así?¿sería tomado de igual forma, si fuera al revés, si a la madre se le arrebatara sin ninguna razón a su hijo? Somos miles de personas que sufrimos de Alienación Parental. Este es un verdadero mal de nuestra sociedad. Esto si es REAL y NO debería ser algo normal. Seguramente tras estas declaraciones, pasarán 10 o más años o los que sean necesarios para que pueda tener contacto con mi hijo, que él pueda valerse por si mismo y tomar decisiones", concluyó.