Marjorie de Sousa habla sobre posible reencuentro entre su hijo y Julián Gil

"A la protagonista de la telenovela Al otro lado del muro se le preguntó sobre la posibilidad de que el menor se reúna con su padre el próximo año, lo cual fue del agrado de la famosa. "Me voy, cuídense. Dios los bendiga", respondió De Sousa y emprendió la huida subiéndose a su auto", reseñó People en Español .

"Como la artista fue captada de sorpresa en un lujoso hotel de la Ciudad de México donde se mencionaba que se hospedaba Luis Miguel y estaba en el mismo restaurante que ella para cenar con amigos, la famosa aprovechó para distraer la atención usando al cantante de pretexto. "Luis Miguel está ahí", mencionó señalando el lugar. "Luis Miguel está allá"", agregó la revista.

Julián Gil le implora a Marjorie de Sousa para ver a su hijo

A comienzo de 2023, Julián Gil le implora a Marjorie de Sousa ante las cámaras de ¡Siéntese quien pueda! poder ver a su hijo.

“Para mí tocar este tema es muy complicado, pero entiendo que tocar este tema en un programa donde tocamos todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, hay que hacerlo. Yo le agradezco al productor del programa (Carlos Mesber) que me consultara sobre esta nota, porque me preguntó si estaba de acuerdo, y le dije abiertamente que sí, por respeto a mis panelistas, al público y mi hijo, hay que hacerlo. Sería muy fácil parar y decir no quiero hablar del tema, porque este es mi programa. Pero aquí estamos”, dijo Gil.

“Tengo una mezcla de sentimientos, llevo meses escuchando a la señora decir que por que es una dama no va a hablar del tema. Creo que se le está faltando el respeto al niño, a mí como padre y al público. Te suplico, te imploro que me dejes estar en la vida de mi hijo. Matías merece estar en la vida de su padre, sus hermanos y de sus tías”, cuestionó Julián Gil en el programa de la cadena UniMás.