domingo 18  de  enero 2026
TELEVISIÓN

Julián Gil se une al elenco de 'Somos Familia', nueva producción de TelevisaUnivision

En esta nueva telenovela, Gil dará vida a Mario Nolivos, el personaje antagónico dentro del entramado familiar y emocional de la historia

Julián Gil se une al elenco de la nueva telenovela Somos Familia

Cortesía
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.-El actor Julián Gil toma la escena en 2026 con Somos Familia, nueva producción de TelevisaUnivision, al integrarse al elenco de la nueva propuesta del productor Ignacio Sada, cuyo estreno está previsto por Las Estrellas y ViX para el segundo trimestre del año. Con este proyecto, el intérprete fortalece su presencia dentro de la ficción del mercado hispano.

“Me entusiasma sumarme a un proyecto que combina una gran historia con un elenco sólido y una producción con visión. Agradezco a Ignacio Sada y a TelevisaUnivision por la confianza y por abrirme las puertas para formar parte de Somos Familia, una trama llena de humanidad, emoción y vínculos que todos podemos reconocer. Para mí representa un nuevo reto dentro de mi carrera actoral”, señaló Gil.

En Somos Familia Gil dará vida a Mario Nolivos, el personaje antagónico dentro del entramado familiar y emocional de la historia.

Historia

La telenovela narra la vida de Verónica Arellano, una mujer que siendo muy joven da a luz a una niña que sus padres obligan a dar en adopción.

Marcada por ese hecho, Verónica se convierte en periodista con la determinación de investigar su pasado y encontrar a su hija, detonando una trama llena de vínculos inesperados, secretos familiares y decisiones que transformarán la vida de todos los personajes.

El elenco de la producción está conformado por Oka Giner, Mane de la Parra, David Zepeda, Irina Baeva, Alexis Ayala, Leticia Perdigón, Alejandro Ávila, Yolanda Ventura, Alfredo Gatica, Andrés Vázquez, Pierre Angelo, Mimi Morales, Ariana Saavedra, Jaime Maqueo, Paola Hasany, Andreé Graham, Karla Galván, Natalia Álvarez y Lizy Martínez, entre otros.

"Con una sólida carrera en televisión, cine y teatro, Julián Gil ha construido un perfil de amplia visibilidad en el mercado hispano, destacando también como conductor en programas y coberturas de alto impacto en México, Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica", describe un comunicado de prensa.

A lo largo de su trayectoria actoral, Gil ha realizado más de 25 series y telenovelas, haciendo apariciones también en el cine con más de 15 películas en su filmografía.

