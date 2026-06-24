Julien Dossena deja la dirección creativa de Paco Rabanne

Julien Dossena saluda al público al final del desfile de Paco Rabanne durante la presentación de la colección prêt-à-porter femenina Otoño-Invierno 2020-2021 en París, el 27 de febrero de 2020.

PARÍS.- El francés Julien Dossena, director artístico de Paco Rabanne desde hace más de 13 años, deja la marca, anunció este miércoles la firma de lujo del grupo español Puig. Dossena tomó las riendas artísticas de la marca del célebre diseñador español en 2013, después de que la alemana Lydia Maurer dejara el puesto.

"Con una visión singular, redefinió la casa para una nueva generación, rindiendo homenaje a su herencia radical y abriendo al mismo tiempo nuevos caminos de expresión, deseo e innovación", dijo de él la firma al anunciar su partida, en un mensaje en Instagram.

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"Julien ha sido el artífice de un capítulo extraordinario en la historia de la casa: desafiando las convenciones, reinventando iconos y reuniendo saber hacer, cultura y feminidad moderna", añadió.

Paso por la Casa de Modas

En el tiempo que Dossena se hizo cargo de la dirección artística de Paco Rabanne, la firma famosa por su estilo metalizado y futurista ganó una gran proyección internacional.

"Quiero agradecer a la familia Puig, así como al grupo, su confianza y el haber respaldado mi visión durante estos trece años", afirmó el diseñador de 43 años. "También estoy profundamente agradecido a mis equipos, a los talleres y al conjunto de mis colaboradores, cuyo saber hacer y compromiso han hecho posible este trabajo".

Para tomar el relevo de Dossena, empieza a circular el nombre de su compatriota Olivier Rousteing, que fue director artístico de Balmain durante casi tres lustros.

FUENTE: AFP