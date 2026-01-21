miércoles 21  de  enero 2026
CONTROVERSIA

Frank Rainieri rechaza acusaciones de enemistad con Julio Iglesias

Ante las especulaciones, Frank Rainieri ha roto el silencio para defender su imagen y aseveró que no mantiene desacuerdos con el cantante de Ni te tengo ni te olvido

El cantante Julio Iglesias.&nbsp;

El cantante Julio Iglesias. 

Captura de pantalla/Youtube/Telefe
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En medio de las acusaciones de acoso y agresión sexual que enfrenta Julio Iglesias por parte de dos exempleadas, ha trascendido también una presunta rivalidad con Frank Rainieri, amigo íntimo y socio del intérprete español.

Juan de la Cueva, primo del artista, acusó a Rainer de ser un traidor, mientras surgen informaciones de una campaña de desprestigio liderada por él.

Y en una entrevista reciente que concedió el Manuel Aguilera al programa Ni más ni menos, de Yelenis Reina, el periodista señaló que un empresario con el que conversó previo a hacerse públicas las denuncias contra Iglesias le manifestó que Rainieri presuntamente tenía una riña con el artista de 82 años.

"Ranieri es un empresario y dicen que dueño practicante de Punta Cana, socio de Julio Iglesias del club con Oscar de la Renta. Al parecer hay una discrepancia porque él (Ranieri) quiere comprarle su parte del club y Julio se niega. Me decía que es el modus operandi de esta gente: 'cuando no consiguen algo, destruyen la reputación de las personas'".

Reacciones

Ante las especulaciones, Frank Rainieri ha roto el silencio para defender su imagen y aseveró que no mantiene desacuerdos con el cantante de Ni te tengo ni te olvido.

"Estaba en Punta Cana, y el viernes me llamó preocupado por lo que había salido, diciendo que yo era la mano negra detrás de él. Me preguntó 'Frank ¿cómo es posible?'. Digo 'Mira Julio, tú lo sabes, tú estás en esto'. Me molesta que se hablen mentiras. Que digan que yo estaba detrás de esto, ¿qué interés puedo tener? Por dios… Además, es mi amigo", comentó en una entrevista que concedió a Antonio Montero.

El empresario aseveró que muchas de las cosas que se han dicho son mentira y que no tiene ninguna intención oculta para dañar la reputación del Iglesias.

"Es mentira que Julio tenga el cinco por ciento de nada. Mentira. Y otra de las falacias, que a mí me interesaba que me vendiera la casa Julio para mi hijo. No es verdad. La casa de Oscar de la Renta se la compré a la viuda porque ella no podía viajar. Le compré la casa y le dije a mi hijo si la quería. Son todo historias inventadas, que no sé de dónde proviene ni por qué interés. Parte de la familia de Julio le dijo a Aidé, mi esposa, que no sabían quién era el que estaba hablando", aseveró.

Asimismo, Rainieri enfatizó que nunca vio una conducta inadecuada por parte del cantante.

"Ni mi mujer ni mis hijos ni yo vi nada, y vivimos al lado. Nada fuera de contexto. Nunca escuché ni vi mujeres desnudas en la playa, lo habríamos visto desde casa".

No obstante, no descarta que sí sea una estrategia de desprestigio contra Julio Iglesias. "Nada me extraña, porque los celos y la envidia son muy comunes".

