Periodista Manuel Aguilera sobre caso Julio Iglesias: "La reputación está destruida"

El cantante español Julio Iglesias canta durante el programa de televisión Telemaratón en París el 6 de diciembre de 2003.

MIAMI.- Durante su participación en el programa Ni más ni menos de Yelenis Reina, el periodista español Manuel Aguilera realizó un análisis sobre los datos que han surgido tras las denuncias de dos exempleadas de Julio Iglesias , quienes lo acusan de haberlas acosado y abusado sexualmente .

En su intervención, Aguilera aseveró que las acusaciones planteadas por las presuntas víctimas son creíbles, pero el caso empieza a verse empañado luego de que trascendiera que la organización Women's Link, la cual representa a las mujeres, tiene vínculos con el empresario George Soros.

"Hay una organización que se ha demostrado que está financiada por el magnate George Soros —que ya sabemos que está en todos los charcos— y que se define así misma como ecofeminista, anticolonialista... que ya te va dando un poco de pista por donde va el tema", manifestó.

Sobre la razón por la que las presuntas víctimas acudieron a la justicia española, Aguilera sostuvo que si bien las mujeres son latinas y los casos no se produjeron en España, el intérprete sí es español y esto favorece a un clima político del país.

"¿Por qué en España? Seguramente por el clima político que hay en España. Univision pone el prestigio y eldiario.es pone la investigación. Es importante que la audiencia sepa que eldiario.es es un medio de izquierda, con una línea editorial clarísima, que siempre está a favor de la imagen de Pedro Sánchez y el grupo Podemos; que tiene una línea editorial tibia, por ejemplo, con Venezuela, y acaban de despedir a una columnista por discrepar con el medio. Entonces, esto se lleva a la audiencia nacional para crear un clima político conveniente. Al final en España se ha generado un debate surrealista en el que si eres de derechas defiendes a Julio Iglesias y si eres de izquierda le condenas".

No obstante, el periodista recordó que el caso en contra del intérprete de Ni te tengo ni te olvido debe evaluarse y si hay pruebas, que se haga justicia.

"Ahí (en la política) no está el tema. El tema es que los testimonios de estas mujeres están bien fundamentados y si tienen las pruebas suficientes deben ser condenados".

Manuel Aguilera también destacó que la institución en la que fueron presentados los casos evalúan las competencias que tienen para tomarlo o no. "La Audiencia Nacional todavía está valorando si tienen las competencias para investigar este caso. Y de hecho la defensa de Julio Iglesias ha pedido que la desestimara".

Asimismo, expuso que la Audiencia otorgó a Rebeca y Laura (seudónimos de las víctimas) la condición de testigo protegido, para ocultar su identidad. En caso de proceder, ambas serán llamadas para dar sus declaraciones.

Ambigüedades del caso

Por otro lado, Aguilera planteó en la conversación los mensajes que presuntamente la fisioterapeuta de Julio Iglesias le compartió al cantante por su cumpleaños el 23 de septiembre de 2022, más de un año después de haber abandonado su puesto de trabajo.

Según la publicación de okdiario.com, los mensajes tiene un tono cariñoso y contradicen su denuncia de abuso, maltrato y agresión sexual.

"Feliz Feliz cumpleañoooooossss Julitoooo!!! Querido profesor, que Dios te siga llenando de mucha salud , para que puedas seguir gozando de esta hermosa vida, te mando un beso y un abrazo , TE QUIERO siempre te recuerdo con cariño", reza el mensaje de Whatsapp.

El periodista señaló que judicialmente se debe investigar a fondo, pues: "alrededor hay muchas cosas que me llaman la atención".

En este sentido, agregó que también pueden existir intereses de otras personas en destruir la reputación del artista de 82 años, y recordó que horas antes de salir a la luz las denuncias, durante una conversación con un empresario, supo que Iglesias actualmente posee una riña con Frank Ranieri.

"Ranieri es un empresario y dicen que dueño practicante de Punta Cana, socio de Julio Iglesias del club con Oscar de la Renta. Al parecer hay una discrepancia porque él (Ranieri) quiere comprarle su parte del club y Julio se niega. Me decía que es el modus operandi de esta gente: 'cuando no consiguen algo, destruyen la reputación de las personas'".

Ante la duda, Aguilera sostuvo que son muchos elementos los que han surgido tras las acusaciones, por lo que a su juicio la causa judicial puede tener intereses por parte de alguna persona o institución de afectar la reputación de Iglesias.

Por ello destacó: "Es posible que julio iglesias haya cometido esos abusos y que se hayan sacado estas denuncias con intereses oscuros".

"Escuché muy bien los testimonios de las chicas. Aunque me parece creíble lo que cuentan y está bien fundamentado, el lenguaje que utilizan no es el lenguaje, por ejemplo, de una chica joven dominicana. Ahí hay una literatura, un storytelling. Me parece que hay alguien detrás que les está ayudando a adornar este relato".

Justicia

Para Manuel Aguilera es evidente que al existir tantos factores y mezclarse, las principales perjudicadas pueden ser las presuntas víctimas.

"Pudieron ser víctimas de maltratos y ahora están en medio de una maraña de intereses empresariales y políticos que están perjudicándolas".

El periodista recordó que la intención de presentar la denuncia en España es debido a que en el país este tipo de casos suelen tener un efecto y proceder, a diferencia de América Latina y el Caribe.

"Por eso han ido a España, porque creen que es un territorio donde ese tipo de denuncias puedan tener efecto y además la presión política es mucho mayor".

Sobre la defensa de Iglesias, agregó que se trata del abogado José Antonio Choclán: "experto en llegar a pactos con la fiscalía, ha tenido varios casos mediáticos en españa donde ha habido acuerdos".

"En cualquier caso la reputación de Julio Iglesias está destruida como se destruyó la de Plácido Domingo. Y hay que recordar que las denuncias hacia Plácido Domingo también eran creíbles y no tiene ninguna sentencia en contra, y su 'muerte' civil es total. Está apartado de la Ópera y ha pasado a la historia como un acosador sexual sin haber tenido una sentencia en contra. Lamentablemente creo que Julio Iglesias va por el mismo camino".