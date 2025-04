Julio Iglesias emite comunicado ante especulaciones sobre su salud

Entonces, el periodista recordó desmintió que la salud del intérprete esté deteriorada por secuelas del accidente automovilístico que sufrió cuando tenía 20 años, y destacó que si bien padece una patología que afecta su columna, Iglesias se encuentra estable.

"Está bien, pero no es el accidente. El problema está en la columna y eso ha hecho que tenga muchas deficiencias. De cintura para arriba está estupendamente. De cintura para abajo, tiene 500 años", comentó.

Respuesta de Julio Iglesias

Sin embargo, las palabras del comunicador alarmaron a la opinión pública mundial, y rápidamente se comenzó a especular sobre la posible gravedad del asunto y el retiro definitivo de Julio Iglesias.

"Me han matado mil veces, me han retirado unas veinte mil, me han enfermado otras tantas… Esta es la historia de siempre. A la gente le encanta hablar, y a mí me encanta que hablen, porque quiere decir que se acuerdan de mí. Yo he elegido esta vida. Convivo a las mil maravillas con soledad. Es mi compañera. Pero es una compañera elegida, no impuesta, a la que te acostumbras y con la que cada día soy más feliz", dijo el cantante en un contacto telefónico con la revista ¡HOLA!.

Julio Iglesias advirtió que estima a Herrera y que sus palabras no le han causado molestia; no obstante, consideró apropiado poner en contexto la situación y calmar a quienes se han preocupado por su estado.

"Yo a Carlos le quiero muchísimo y no le culpo de nada. Nuestra amistad es estupenda… Pero sí tengo que matizar sus palabras. Hace 62 años se formó en mi espalda un tumor benigno, llamado osteoblastoma, que afectó a mi sistema nervioso dorsal y a mis piernas. De esa tumoración fui operado en 1963 y un año y medio después ya estaba totalmente recuperado y estudiando tranquilamente y feliz en Cambridge (Inglaterra)", explicó.

Asimismo, reiteró que la patología no le dejó secuelas, pero agradeció las manifestaciones de apoyo y cariño que recibió en medio de la confusión.

"Siento que haya habido esta equivocación, que, en realidad, solo ha servido para sentir el cariño profundo y auténtico que tengo desde hace muchísimos años de tanta gente. Estoy feliz aquí en Bahamas con mi mujer y acabo de nadar en la piscina como un pez al que le persigue un tiburón", dijo con humor, según reseñó la revista.

Sin retiro a la vista

En este sentido, aprovechó para dar una buena noticia a sus fanáticos: "De retirada, nada".

"Estoy trabajando mucho en la serie de Netflix sobre mi vida. Dentro de unos días tengo una reunión con los altos ejecutivos para continuar con el proyecto… Eso no es retirarse, es seguir trabajando".

El artista señaló que actualmente se encuentra en una etapa profesional diferente, escribiendo sus memorias y trabajando en proyectos que repasan los días de gloria en el escenario. Aclaró que si bien extraña esa adrenalina, el capítulo que hoy vive lo llena de la misma felicidad.

"Hoy después de haber cantado toda mi vida por el mundo entero, creo que mi alma encontró un camino nuevo que me ha hecho feliz durante tantos años. Estoy en plena forma y feliz. Reunir a los músicos, ensayos, trabajar en las canciones… yo ahora mismo, la verdad, es que prefiero meterme en la piscina, hacer una vida sencilla, más tranquila, en la que he aprendido a convivir con la soledad, con la que me llevo de maravilla y nos hemos convertido en maravillosos compañeros de viaje. Tengo el privilegio de poder elegir en qué empleo mis fuerzas, y ahora mismo no tengo la fuerza de antes, pero sí la pasión. Y también me queda algo de vanidad (se ríe). La justa, sol".

Sobre la enfática frase que Herrera dijo sobre los años que tiene de la cintura para abajo manifestó: "Siempre suelo decir con mis amigos, incluso en el escenario, para reírnos, que tengo 20 años de cintura para arriba y muchísimos de cintura para abajo, hoy, por ejemplo me encuentro con 81 años de cintura para arriba y de cintura para abajo no tengo edad".