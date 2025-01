Julio Taquechel, el arte del acrílico fluido

La abstracción fluida, que tiene su base en la exploración de la dinámica de fluidos, permite al artista lograr nuevas dimensiones de fluidez, movimiento y profundidad.

Por un lado, están las fuerzas naturales que rigen los fluidos y por el otro la destreza y la apreciación del pintor que evoca belleza y complejidad en los colores y formas, entre la abstracción y la diversidad del ambiente físico que nos rodea, hasta avivar la expresión artística.

- ¿Qué es para usted la abstracción?

Para mí la abstracción es crear a partir de colores y formas, sin necesidad de referencias. Me baso mayormente en tonalidades y texturas, y el estado de ánimo que puede definir la composición o la coloración. Cuando pinto colores muy llamativos es porque tengo el ánimo muy arriba. Y cuando uso colores más ocres y sobrios, una pintura más lúgubre, es porque lo tengo bajo. Leonardo da Vinci decía que el artista, para pintar de una manera intensa y llena de color y de ideas, tiene que sufrir.

- ¿Cómo es su proceso creativo?

La técnica de acrílico fluido fue creada por el pintor muralista mexicano David Alfaro Siqueiros en los años 1930 y utilizada por otros artistas, como el estadounidense Jackson Pollock. Sobre un lienzo voy mezclando acrílico, agua y silicona, con la ayuda de pinceles y otros utensilios, hasta lograr la composición y brillantez que busco. Lo bonito de esta técnica, además de la composición, es que logro piezas únicas que no se pueden repetir. Puedo hacer otra parecida, pero nunca igual.

- ¿Qué le inspira pintar?

Me inspiran los paisajes. Todos estos cuadros que hago son paisajes, a mi manera de verlos. Veo el paisaje y lo imagino desde la altura. Por ejemplo, cuando fui a Nazca, en Perú, me quedé fascinado por las diferentes tonalidades del desierto y las plasmé en varios cuadros que hice. Unos los tengo todavía, otros ya los vendí. Cuando fui a España, a Islas Canarias, quedé fascinado con los tonos que el volcán de La Palma dejó sobre el terreno.

-El color y las texturas son componentes esenciales en su pintura. ¿Trata de lograr el equilibrio entre ellos o prioriza alguno?

Trato de lograr el equilibrio, pero priorizo el color. Los colores me apasionan. El color es vida. Si resumiera mi trabajo en dos palabras, diría que son manchas de color estilizadas.

-Su obra forma parte de colecciones privadas. También están en muestras puntuales como exhibiciones y subastas.

Tengo la suerte de tener mi pintura en varias colecciones privadas. Muchas personas que visitan mi casa y les gusta mi trabajo. Muchos artistas me estimulan a que siga haciendo este tipo de obra y por eso he logrado mantenerme haciéndola y purificándola tras años de aprendizaje y práctica.

-La pintura continúa evolucionando. Tal como el Realismo fue motor impulsor en el siglo XIX, la Abstracción lo fue en el XX y se prolonga al XXI como arte académico. ¿Cómo percibe el apogeo de tendencias contemporáneas?

Como artista, respeto mucho el trabajo de otros artistas. Toda creación artística es válida. Y aunque no simpatice con ciertas cosas que se hacen hoy o se hicieron antes, las respeto porque todo artista merece respeto. Pocos saben lo que un pintor sufre pintando un cuadro. Las horas que demora haciendo esas pinturas, el estrés con que se hace preguntándose si quedará bien o quedará mal.

-Si le pregunto, cuál es su pieza preferida

La última que haga.

-Su género pictórico preferido

Abstracción

- ¿Pintor preferido en todos los géneros?

Quiero solo mencionar los que ya no están con nosotros. Admiro mucho a Amelia Peláez y, por supuesto, a Leonardo da Vinci, que es el pintor más grande de la historia de la pintura.

- Pintor preferido en la abstracción.

Me gusta mucho Pollock.

-Color preferido

En la pintura, el oro y el azul.

-Forma o silueta predilecta en su pintura

Me da mucha gracia cuando personas ven mi pintura y me dicen lo que ven que yo no veo. Como puede ser una matica aquí o un pajarito allí. Me gusta el anarquismo que tiene esta técnica, que parece una confusión de muchas cosas y no lo es. Y el espectador es el que decide qué es lo que hay según su punto de vista.

-Además de pintar, ¿qué más le gusta?

Me gustan muchas cosas. Viajar, visitar museos, aprender. Me gustan las plantas y adoro los animales. Siempre he querido mucho a los animales, como los tengo en casa. Perro, gato, gallinas, pájaros. También me gusta mucho la música, sobre todo la música popular italiana, como Mina, pero también la ópera italiana. Curiosamente, siempre pinto escuchando música clásica.

Instagram: taquechel_paintings