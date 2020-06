Justin Bieber niega acusaciones de agresión sexual

Embed

Justin Bieber acudió a Twitter el domingo por la noche para refutar la acusación.

"Normalmente no abordo las cosas, ya que he tratado con acusaciones aleatorias durante toda mi carrera, pero después de hablar con mi esposa y mi equipo, decidí hablar sobre un tema esta noche", escribió Bieber.

"Los rumores son rumores, pero el abuso sexual es algo que no tomo a la ligera ", continuó. "Quería hablar de inmediato, pero por respeto a tantas víctimas que lidian con estos problemas a diario, quise asegurarme de reunir los hechos antes de hacer cualquier declaración".

“En las últimas 24 horas apareció un nuevo tuit en el que se cuenta una historia sobremí en el que se me involucra en un abuso sexual el 9 de marzo de 2014 en Austin, Texas, en el hotel Four Seasons. Quiero ser claro. No hay verdad en esta historia. De hecho, como pronto mostraré, nunca estuve presente en ese lugar”, dijo Justin Bieber. “Según el relato, sorprendí a una multitud en Austin en Sxsw, donde aparecí en el escenario con mi asistente en la tarima secundaria y canté algunas canciones. Lo que esta persona no sabía es que asistí a ese show con mi entonces novia Selena Gómez".

Justin Bieber reforzó su negativa con enlaces a artículos de noticias, junto con capturas de pantalla de correos electrónicos y recibos de alojamiento. Dijo que se quedó en un Airbnb la noche del 9 de marzo de 2014 y se quedó la noche siguiente en el Westin.

“Cada reclamo de abuso sexual debe tomarse muy en serio y es por eso que se necesitaba mi respuesta. Sin embargo, esta historia es realmente imposible y es por eso que trabajaré con Twitter y las autoridades para emprender acciones legales ”, escribió Bieber.