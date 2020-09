Justin Bieber protagoniza video del tema "Popstar" de Drake

El joven de 26 años, cuyo nombre aparece en la canción, vive una vida de excesos extremos en su papel protagónico, solo para descubrir que todo era un sueño, o eso pensaba.

Embed

El video comienza con DJ Khaled autograbando docenas de videos con ideas para el video musical de Popstar y enviándolos a Drake. “Tenemos que grabar el video de Popstar”, dice el productor.

“Sé que las fronteras cerraron, no me dejan entrar al campo, ¿qué quieres que haga? La canción es demasiado grande. Tenemos que grabar el video. Tenemos que pensar en algo”.

Esta es una de las tantas colaboraciones que ha hecho Justin Bieber con otros artistas de la industria.

Sobre Drake

Drake se hizo conocido por interpretar al personaje de Jimmy Brooks de la serie de televisión Degrassi: The Next Generation. Más tarde saltó a la fama como cantante de rap, lanzando varios mixtapes antes de firmar con Lil Wayne en la compañía discográfica estadounidense Young Money Entertainment en junio de 2006.

Su primer álbum de estudio, Thank Me Later (2010), debutó en el número uno del Billboard 200 estadounidense y fue certificado como disco de platino por la Recording Industry Association of America (RIAA). Su segundo álbum, Take Care (2011), encabezó las listas en Estados Unidos y Canadá, mediante la producción de varios sencillos, entre ellos, “The Motto”; a este último se le atribuye la popularización del acrónimo ampliamente utilizado de YOLO.

En la promoción de su segundo álbum, Drake realizó su respectiva gira, Club Paradise Tour, que se convirtió en la más exitosa en el género hip hop de 2012, recaudando más de 42 millones de dólares. Con ese mismo álbum, Drake ganó su primer premio Grammy en la categoría de mejor álbum de rap.

Su tercer álbum de estudio, Nothing Was the Same (2013), logró un gran éxito comercial. En 2015, Drake debutó dos mixtapes, If You're Reading This It's Too Late y What a Time to Be Alive, siendo el primero de doble disco de platino. Su cuarto álbum de estudio, Views (2016), obtuvo más de un millón de copias vendidas en la primera semana de su lanzamiento. Posteriormente, Drake estuvo por realizar su quinta gira titulada Summer Sixteen Tour acompañado con el rapero Future para promocionar su último álbum y mixtape.

Drake también ha escrito canciones para otros artistas, incluyendo a Alicia Keys, Jamie Foxx, Rita Ora y Trey Songz. En 2014 colaboró con Romeo Santos en el segundo sencillo de su álbum Formula, Vol. 2, titulado “Odio”.

El cantante llegó a vender hasta 2012 más de siete millones de álbumes en todo el mundo. Por su trabajo ha ganado un premio Grammy, tres premios Juno, seis premios BET, y estableció varios registros importantes en las listas de Billboard.