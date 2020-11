Justin y Hailey Bieber desmienten rumor de embarazo

“Como ya me he enterado de la pequeña noticia que iban a sacar en US Weekly, ya les digo yo: no estoy embarazada”, publicó la modelo de 23 años de edad, al hacer referencia a una exclusiva que pretendía publicar la revista US Weekly acerca de su maternidad.

De acuerdo al comunicado recabado por el medio Glamour, la modelo de ascendencia brasileña exigió -en dicho documento- evitar las noticias falsas.

“Por favor, dejen de escribir noticias falsas sacadas de nuestras supuestas fuentes y céntrense en lo que es realmente importante: la elecciones de los Estados Unidos”, finalizo Hailey Bieber.

Justin Bieber, de 26 años de edad, y Hailey Baldwin, de 23 años, se comprometieron en julio de 2018, pero desde diciembre de 2015 comenzaron a salir de manera intermitente.

El 13 de septiembre de 2018 se casaron en un juzgado de Nueva York y dos meses después, el 16 de noviembre de 2018, Baldwin cambió el nombre en sus redes sociales al de Hailey Bieber. Además, pidió los derechos para poder usar dicho nombre con propósitos comerciales.