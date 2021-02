Kany García anuncia concierto acústico para el 13 de febrero

“Para mí es un verdadero lujo poder sentarme en casa con mis músicos y desempolvar mis canciones tal y como nacieron, a guitarra y a piano. Nunca he abierto la intimidad de mi hogar para un concierto y hacerlo en un fin de semana donde exaltamos el amor, me pareció idóneo. Muchas veces la gente me ha pedido alguna gira acústica o disco acústico y es que creo que mi música tiene un ADN perfecto para este tipo de formatos. Reencontrarme con alguno de mis músicos y poder agarrar un puñado de canciones que tienen el cuerpo perfecto para ser vestidas de esta manera va ser sumamente especial. Les espero este próximo sábado 13 de febrero” dijo Kany García.