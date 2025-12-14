domingo 14  de  diciembre 2025
Kany García anuncia primera parte de gira global 2026

García se prepara para reencontrarse con su público en una propuesta musical que recorrerá múltiples ciudades de América Latina, Europa y otros escenarios

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cantautora puertorriqueña Kany García confirma las primeras paradas de lo que será su recorrido global en el 2026. Se espera que esta nueva gira internacional la lleve a presentarse en múltiples ciudades de América Latina, Europa y otros importantes escenarios alrededor del mundo.

Tras el reciente lanzamiento de Tierra mía, el primer sencillo de su próximo álbum de estudio, García se prepara para reencontrarse con su público en una propuesta musical que promete nuevas composiciones, su sello interpretativo característico y una producción diseñada para distintos recintos.

Estas primeras fechas la llevarán a recorrer múltiples ciudades de México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá, Santo Domingo; además de regresos importantes a plazas de España y Europa.

“Estoy feliz y agradecida de volver a los escenarios con un proyecto que significa tanto para mí. Será una gira llena de música nueva, emoción y encuentros muy esperados con mi gente en distintas partes del mundo”, expresó García sobre este nuevo capítulo en su carrera.

Esta es solo la primera parte del itinerario oficial. Próximamente se anunciarán nuevas fechas y territorios que formarán parte del tour 2026.

Su irrupción en la industria ocurrió tras su participación en el reality show musical Objetivo Fama en 2004, aunque su debut discográfico oficial no llegó hasta 2007, con el álbum Cualquier Día.

Este trabajo le valió dos premios Grammy Latinos: Mejor Álbum Vocal Pop Femenino y Mejor Artista Nuevo. Desde entonces, ha mantenido una trayectoria ascendente, caracterizada por la composición de sus propias canciones, que a menudo fusionan pop, folk y ritmos caribeños.

Álbumes como Kany García (2012), Limonada (2016) y Mesa para Dos (2020), este último con notables colaboraciones, han demostrado su capacidad para evolucionar sin perder la autenticidad de su narrativa.

Su trabajo ha trascendido el ámbito romántico para convertirse en un estandarte de la diversidad y la inclusión, siendo una figura abierta y vocal en la defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

