Conozca la propuesta del restaurante Music Brunch de Lira Beirut

En un mercado saturado de propuestas tradicionales, el restaurante ofrece en Wynwood una experiencia gastronómica de inspiración en Medio Oriente

Exquisiteces del menú en Music Brunch de Lira Beirut.

Cortesía/ Music Brunch de Lira Beirut

Cortesía/ Music Brunch de Lira Beirut
Interior del restaurante Music Brunch de Lira Beirut, ubicado en Wynwood.

Cortesía/ Music Brunch de Lira Beirut

Cortesía/ Music Brunch de Lira Beirut
Exquisiteces del menú en Music Brunch de Lira Beirut.

Cortesía/ Music Brunch de Lira Beirut

Cortesía/ Music Brunch de Lira Beirut
Exquisiteces del menú en Music Brunch de Lira Beirut.

Cortesía/ Music Brunch de Lira Beirut

Cortesía/ Music Brunch de Lira Beirut
Diario las Américas | CAMILA MENDOZA
Por CAMILA MENDOZA

MIAMI.- En el corazón del barrio artístico de Wynwood, donde los grafitis, galerías y cafeterías han transformado el paisaje urbano, emerge Lira Beirut con una propuesta de brunch poco convencional. Este restaurante, inspirado en la tradición culinaria libanesa, se atreve a inyectar autenticidad, sabor del Medio Oriente, y un aire festivo a la moda del brunch en Miami, cada vez más consolidada.

La carta del brunch en Lira Beirut invita a una experiencia abundante y pensada para compartirse: seis platos para explorar diferentes sabores y dos bebidas de café. Entre los aperitivos destacan clásicos de la cocina libanesa como hummus casero, moutabbal ahumado o falafel crujiente; opciones de media mañana como mini manaiche de queso o zaatar; y platos más contundentes como shakshouka o huevos con soujouk, blahme o halloumi. Para los que buscan variedad, hay también beef sambusek, rakakat de queso, berenjena encurtida, aceitunas, pickles, halloumi frito, e incluso para los más aventureros, kibbeh naye.

Un punto fuerte del brunch: dos horas de sangría o mimosas ilimitadas, un elemento que transforma la comida en una celebración prolongada, ideal para grupos. El formato sugiere un brunch social, festivo, diseñado para quienes desean degustar, compartir y brindar sin prisas.

Ambiente, ritmo e intención

Lira Beirut no compite solo por sus platos, compite por una experiencia. Su decoración, marcada por influencias libanesas, transporta: los detalles arquitectónicos, textiles artesanales, el gusto por lo tradicional con toque moderno; todo invitan a sentirse lejos de Wynwood y más cerca de una casa en Beirut. Y la música en vivo, incluida en el concepto de Music Brunch, aporta un ritmo relajado pero dinámico, un marco ideal para conversar, celebrar o simplemente saborear.

Este enfoque encaja con una tendencia clara: en Florida, y especialmente en Miami, el brunch ya no es solo una comida tardía del domingo, sino un ritual social de fin de semana.

Lo positivo… y lo que convendría ajustar

En su propuesta, Lira Beirut acierta en varios frentes: autenticidad, generosidad, variedad de platos y un ambiente atractivo que distingue al brunch común. Es un acierto que ofrezca tantos sabores distintos en un solo menú, lo que permite al comensal explorar diversas facetas de la cocina libanesa sin viajar. Las bebidas ilimitadas y el carácter compartido del menú refuerzan su carácter social.

Sin embargo, esa generosidad puede jugar en su contra según el perfil del comensal. Para algunos, seis platos podrían ser excesivos, especialmente si no se comparte, y el ritmo pausado del brunch, acompañado de alcohol y varios platos fuertes, podría sentirse pesado si no se dosifica con moderación.

La escena del brunch en Miami ha evolucionado muchísimo: de cafés relajados a propuestas que mezclan gastronomía, diseño, cócteles y socialización. En ese contexto, Lira Beirut no solo se suma: ofrece una alternativa distinta. Mientras muchos brunch se enfocan en waffles, huevos benedictinos, tostadas con aguacate o cocina latina, Lira apuesta por la cocina mediterráneo-libanesa, con platos poco vistos en un brunch tradicional.

Elige 6 platos y 2 bebidas de café: 55 dólares por persona

2 horas de sangría o mimosas ilimitadas: 25 dólares por persona

Para conocer más de su oferta gastronómica, visite el perfil en Instagram @liramiami.

