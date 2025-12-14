Legendario actor Dick Van Dyke celebra cumpleaños número 100

MIAMI.- El legendario Dick Van Dyke celebra su cumpleaños número 100. El actor, cuya exitosa carrera se extiende por décadas, interpretó uno de los personaje principales en el clásico de Disney Mary Poppins, también ganó un premio Tony por el papel de Albert Peterson en el musical Bye Bye Birdie en Broadway en la década de 1960.
Adicionalmente, conquistó al público con series como The Dick Van Dyke Show y Diagnosis Murder.
Para celebrar su centenario, Van Dyke celebró una íntima fiesta junto a su familia en la que pronunció un discurso de cumpleaños, marcado por su característico sentido del humor.
“Este es el día más importante de mi vida, y también el más largo. He dado muchas entrevistas con motivo de mi cumpleaños. Todos los entrevistadores me preguntan lo mismo: ‘¿Qué se siente al tener 100 años?’. Y yo les respondo: ‘No es suficiente’”, dijo bromeando, entre risas y aplausos de sus invitados.
Van Dyke concluyó su discurso, que encantó a todos los presentes, diciendo: “Gracias a todos por venir. Disfruten. Mi vista y mi oído ya no son lo que eran, pero estoy prestando toda la atención que puedo”.
Van Dyke también comentó sobre el espectáculo musical, diciendo que la actuación de Batiste le "alegró el día".
De acuerdo a lo comentado por una fuente a People, Van Dyke planeaba celebrar su cumpleaños viendo el documental Dick Van Dyke 100th Celebration, que se estrenó el fin de semana pasado, junto a su familia.
La película muestra la vida y la carrera de Van Dyke. También presenta historias inéditas y material de archivo poco común del trabajo en pantalla del legendario actor.