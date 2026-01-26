Kanye West publica disculpa formal por comentarios antisemitas

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

MIAMI.- Ye (anteriormente conocido como Kanye West ) emitió otra disculpa, al publicar un anuncio de página completa en la edición del 26 de enero de The Wall Street Journal, en el que se disculpaba ante la comunidad judía por sus discursos de odio antisemitas de los últimos años.

West también se dirigió a la comunidad afroamericana, así como a “aquellos a quienes he lastimado” debido a su comportamiento errático y sus polémicas declaraciones.

El rapero mencionó un accidente automovilístico que sufrió en 2002, en el que se fracturó la mandíbula, como la causa de un daño cerebral que podría haber provocado su comportamiento.

“Hace veinticinco años, tuve un accidente automovilístico que me fracturó la mandíbula y me causó una lesión en el lóbulo frontal derecho del cerebro. En ese momento, la atención se centró en el daño visible: la fractura, hinchazón y el trauma físico inmediato. La lesión más profunda, la que estaba dentro de mi cráneo, pasó desapercibida”, explicó.

West destacó que la lesión cerebral no se diagnosticó correctamente, lo que derivó en problemas de salud mental como el trastorno bipolar.

“Dije e hice cosas de las que me arrepiento profundamente. A algunas de las personas que más quiero, las traté de la peor manera. Soportaron miedo, confusión, humillación y el agotamiento de intentar amar a alguien que, a veces, era irreconocible. Mirando hacia atrás, me desconecté de mi verdadero yo”, continuó.

Profundizando en el tema, West abordó el uso de la esvástica, que había incluido en la mercancía de Yeezy. Algunos de esos "momentos de desconexión" le provocaron lagunas mentales que, según afirma, todavía no puede recordar.

Embed Ye, fka Kanye West, takes out a full-page in the Wall Street Journal to apologize to the Black community, and for antisemitism:



“I lost touch with reality” pic.twitter.com/Po8s4gNz5P — philip lewis (@Phil_Lewis_) January 26, 2026

Respuesta

La Liga Antidifamación calificó la disculpa como "muy tardía" en un comunicado compartido con Billboard.

"La disculpa de Ye al pueblo judío llega con mucho retraso y no borra automáticamente su largo historial de antisemitismo: la canción antisemita Heil Hitler que creó, los cientos de tweets, las esvásticas y las innumerables referencias al Holocausto, y todo el dolor y la traición que causó", declaró un portavoz de la ADL.

"La disculpa más sincera sería que no incurriera en comportamientos antisemitas en el futuro. Le deseamos lo mejor en su proceso de recuperación", concluyó.

La serie de comentarios antisemitas de West en 2022 provocó que empresas como Balenciaga, Universal Music Group, Adidas y Gap rompieran sus vínculos con él.

En noviembre de 2025, también se reunió con el rabino Yoshiyahu Yosef Pinto para asumir la responsabilidad y disculparse ante la comunidad judía.