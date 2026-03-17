Comunidad de Madrid asegura no estar al tanto sobres planes para concierto de Shakira

MADRID.- El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha asegurado que el concierto de Shakira es una "grandísima noticia" aunque no se conozca aún dónde se realizará. La aclaratoria llega luego de que Eldiario.es publicara el anuncio de Shakira sobre construir "un estadio" para sus próximos conciertos en Madrid. "

Lógicamente, Shakira no va a anunciar algo de esta envergadura si eso no es así, pero todavía no se ha hecho público dónde será y no me cabe la menor duda de que lo sabremos muy pronto y lo celebraremos", ha añadido el consejero.

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Asimismo, de Paco ha indicado que los detalles se irán conociendo "poco a poco" y ha subrayado que la visita de la cantante colombiana "completa y amplía" el concepto de hispanidad.

En este sentido, ha señalado que la capital es "el lugar de grandes eventos" y ha recordado que este fin de semana se celebrará la Fórmula E. Además, ha aclarado que Madrid también tendrá la Fórmula 1, la NFL, así como el concierto de Shakira.

Ante este anuncio, el consejero ha hecho hincapié en que los trabajos que están desarrollando para convertir la ciudad en "foco de la cultura" están funcionando, pues "Madrid se expande al mundo, pero el mundo también quiere venir a Madrid".

Por otro lado, ha garantizado que la ciudad está "preparada para todo" y ha destacado que acoger este tipo de macroeventos "potencia el humanismo y la relación entre las personas".

Cierre de gira

A principios de esta semana, Shakira confirmó que su actual gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran pasará por España y añadió que lo hará "construyendo un estadio". "Va a ser algo de otro mundo", declaró ante "una producción que no se ha visto antes en España".

Así aparece en el pequeño aperitivo que el organismo público de radiodifusión RTVE publicó este lunes de la entrevista que le hizo Henar Álvarez para el programa Al cielo con ella en su inminente salto de la cadena La 2 a La 1, de la que de momento se desconoce el día exacto de emisión.

En el fragmento difundido en redes, la colombiana sí confirmó que su paso por España en concierto se ha reservado para el final de la gira, que actuará "más de dos días" y que, con tal motivo, se construirá un estadio llamado Estadio Shakira.

Shakira atendió a este espacio de entrevistas en español en México, donde acaba de batir el récord de asistencia a un concierto en la célebre plaza del Zócalo, con más de 400.000 personas congregadas en un evento gratuito con el que cerró su paso por América.

FUENTE: Europa Press