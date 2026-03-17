martes 17  de  marzo 2026
MÚSICA

Comunidad de Madrid asegura no estar al tanto sobres planes para concierto de Shakira

La aclaratoria llega luego de que Eldiario.es publicara que Shakira anunció que construirá "un estadio" para sus próximos conciertos en Madrid

Shakira.&nbsp;

Shakira. 

Cortesía/Kevin Mazur/Vía Eighteen10

Lógicamente, Shakira no va a anunciar algo de esta envergadura si eso no es así, pero todavía no se ha hecho público dónde será y no me cabe la menor duda de que lo sabremos muy pronto y lo celebraremos", ha añadido el consejero.

Lee además
Presentación de Los crímenes del Partido Socialista video
CINE

Más de 500 personas asisten en Madrid a estreno de "Los crímenes del Partido Socialista"
Bocanadas de realismo y ficción que toman forma gracias al arte de la escritura y la imaginación.
RELATO

El esposo mascota

Asimismo, de Paco ha indicado que los detalles se irán conociendo "poco a poco" y ha subrayado que la visita de la cantante colombiana "completa y amplía" el concepto de hispanidad.

En este sentido, ha señalado que la capital es "el lugar de grandes eventos" y ha recordado que este fin de semana se celebrará la Fórmula E. Además, ha aclarado que Madrid también tendrá la Fórmula 1, la NFL, así como el concierto de Shakira.

Ante este anuncio, el consejero ha hecho hincapié en que los trabajos que están desarrollando para convertir la ciudad en "foco de la cultura" están funcionando, pues "Madrid se expande al mundo, pero el mundo también quiere venir a Madrid".

Por otro lado, ha garantizado que la ciudad está "preparada para todo" y ha destacado que acoger este tipo de macroeventos "potencia el humanismo y la relación entre las personas".

Cierre de gira

A principios de esta semana, Shakira confirmó que su actual gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran pasará por España y añadió que lo hará "construyendo un estadio". "Va a ser algo de otro mundo", declaró ante "una producción que no se ha visto antes en España".

Así aparece en el pequeño aperitivo que el organismo público de radiodifusión RTVE publicó este lunes de la entrevista que le hizo Henar Álvarez para el programa Al cielo con ella en su inminente salto de la cadena La 2 a La 1, de la que de momento se desconoce el día exacto de emisión.

En el fragmento difundido en redes, la colombiana sí confirmó que su paso por España en concierto se ha reservado para el final de la gira, que actuará "más de dos días" y que, con tal motivo, se construirá un estadio llamado Estadio Shakira.

Shakira atendió a este espacio de entrevistas en español en México, donde acaba de batir el récord de asistencia a un concierto en la célebre plaza del Zócalo, con más de 400.000 personas congregadas en un evento gratuito con el que cerró su paso por América.

FUENTE: Europa Press

Temas
Te puede interesar

Inicia Semana de la Moda de Madrid con desfile en la Plaza España

Jorge Drexler reflexiona sobre la inmigración y el avance de la IA

Mariaca Semprún le canta a Rocío Dúrcal en homenaje en Miami

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. video
DECLARACIONES

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Luis Zúñiga, exdiplomático y analista político.
ANÁLISIS

La supuesta "ventana de oportunidad" contra Taiwán es una trampa mortal

Fotografía que muestra una quema de basuras durante un apagón el 5 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Un miembro del ejército de Estados Unidos traslada a un inmigrante con récord criminal para su deportación
DICTAMEN

Corte federal autoriza deportaciones de inmigrantes ilegales a terceros países

En la zona norte donde converge la triple frontera comenzó la construcción de barreras. (AFP)
MIGRACIÓN ILEGAL

Presidente Kast inicia construcción de barreras en frontera de Chile con Perú y Bolivia

Te puede interesar

Empleado del TSA en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)
RETRASOS

Crisis salarial en TSA provoca caos operativo en aeropuertos del sur de Florida

Por Daniel Castropé
Andy Thomson, nuevo alcalde de Boca Ratón.
ELECCIONES POLÉMICAS

Cinco votos de diferencia dan el triunfo a un demócrata como nuevo alcalde de Boca Ratón

El Ministerio de Defensa de Israel aseguró este martes que ha matado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Lariyani, en los bombardeos de anoche contra infraestructuras del régimen iraní.
GUERRA

Israel afirma haber matado al poderoso jefe de seguridad de Irán Alí Larijani

La selección de Venezuela celebra su victoria por 4-2 sobre la selección de Italia tras el partido disputado en el loanDepot Park el 16 de marzo de 2026 en Miami, Florida.  
BÉISBOL

Venezuela llega por primera vez a la final del Clásico Mundial de Béisbol

Fotografía que muestra una quema de basuras durante un apagón el 5 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba). 
CRISIS

Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado