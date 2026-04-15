miércoles 15  de  abril 2026
MÚSICA

Kanye West suspende concierto en Francia

El rapero estadounidense, de 48 años, perdió en los últimos años numerosos seguidores y varios contratos comerciales por sus comentarios antisemitas y racistas

En esta foto de archivo, Kanye West asiste a la fiesta de los Oscar 2020 Vanity Fair después de la 92a edición de los Oscar anual en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills el 9 de febrero de 2020.&nbsp;

En esta foto de archivo, Kanye West asiste a la fiesta de los Oscar 2020 Vanity Fair después de la 92a edición de los Oscar anual en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills el 9 de febrero de 2020. 

AFP/Jean-Baptiste Lacroix

WASHINGTON.- El rapero estadounidense Kanye West pospuso la noche del martes su concierto previsto en la ciudad francesa de Marsella, ante los reportes de que el gobierno de ese país buscaba bloquear su presentación.

El Ministerio del Interior de Francia exploraba cómo evitar que West se presentara en la ciudad del sur en un concierto programado para el 11 de junio por sus comentarios antisemitas.

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"Después de mucho pensarlo, es mi decisión posponer mi concierto en Marsella, Francia, hasta próximo aviso", escribió en X.

Acciones contra West

Reino Unido prohibió el ingreso de West, también conocido como Ye, para sus conciertos de julio, mientras que Países Bajos ha indicado que no prevé imponer ninguna prohibición para los recitales programados para principios de junio.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, buscaba evitar el ingreso a su país del cantante. Está "muy decidido" y estudia "todas las posibilidades" para prohibir el concierto, había dicho a la AFP el martes en la mañana su entorno.

A inicios de marzo, el alcalde de la segunda ciudad de Francia, Benoît Payan, expresó su oposición a la actuación del rapero, ya que no quiere que Marsella "sea un escaparate para quienes promueven el odio y un nazismo desinhibido".

El rapero estadounidense, de 48 años, perdió en los últimos años numerosos seguidores y varios contratos comerciales por sus comentarios antisemitas y racistas.

FUENTE: AFP

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