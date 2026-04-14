martes 14  de  abril 2026
POLÉMICA

Ministro francés solicita prohibición del concierto de Kanye West en Marsella

Recientemente, el Reino Unido prohibió la entrada al país al rapero estadounidense debido a sus declaraciones antisemitas

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

AFP/Jean-Baptiste Lacroix

PARÍS.- El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, está intentando impedir que el rapero estadounidense Kanye West actue en Marsella durante el mes de junio debido a sus comentarios antisemitas, según informó el martes a la AFP una fuente cercana al ministro.

Núñez, está "muy decidido" a prohibir el concierto del 11 de junio en el Velódromo de Marsella y está explorando "todas las posibilidades", añadió la fuente.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
POLÉMICO

Ministro holandés afirma que no tienen previsto prohibir entrada a Kanye West
En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de Vanity Fair luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.
CONTROVERSIA

Reino Unido prohíbe a Kanye West la entrada al país

West, de 48 años, ha sido duramente criticado por sus comentarios antisemitas y por expresar admiración por Adolf Hitler.

El Reino Unido ha prohibido la entrada al país al rapero estadounidense, también conocido como Ye, debido a sus declaraciones, lo que ha llevado a los organizadores del festival en el que iba a ser cabeza de cartel a cancelar el evento de julio. El primer ministro Keir Starmer había calificado la contratación de West de "profundamente preocupante".

Sin embargo, el ministro neerlandés de Asilo y Migración, Bart van den Brink, declaró la semana pasada que aún no hay planes para prohibir la entrada del rapero a los Países Bajos.

Según una fuente francesa, Núñez había hablado sobre la posible prohibición del concierto con el prefecto regional y el alcalde de Marsella durante su visita a la ciudad la semana pasada.

El mes pasado, Benoît Payán, el alcalde de izquierda, se opuso a la visita del controvertido artista, afirmando que se negaba a "permitir que Marsella se convirtiera en un escaparate para quienes promueven el odio".

Controversia

En mayo de 2025, el rapero lanzó una canción titulada Heil Hitler, meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web.

La canción fue censurada por las principales plataformas de streaming. Posteriormente, West expresó su arrepentimiento por su conducta, atribuyéndola a su trastorno bipolar.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Kanye West desea reunirse con judíos británicos tras comentarios antisemitas

Pepsi y Diageo retiran patrocinio a conciertos de Kanye West

Aseguran que hijos de Britney Spears han sido un apoyo fundamental para la cantante

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial

Kevin Cichowski, candidato a la gobernación de Florida.
SUCESOS

Arrestan a candidato a la gobernación de Florida por agresión agravada contra ancianos

James Uthmeier, fiscal general de Florida. 
RECLAMACIÓN

Florida exige a la Oficina del Censo excluir a inmigrantes indocumentados del reparto electoral

La vicealcaldesa y delegada de Turismo y Cultura de Sevilla, Angie Moreno, durante la presentación del proyecto en Miami.
FLORIDA

Sevilla apuesta por vuelo directo a Miami

El vicepresidente JD Vance durante una conferencia de prensa en Tel Aviv, Israel, adonde llegó para puntualizar con altos mandos militares de varios países las garantías del alto al fuego en Gaza.
Conflicto bélico

Vicepresidente JD Vance afirma que corresponde a Irán dar el siguiente paso hacia la paz

Te puede interesar

Imagen del USS Abraham Lincoln.
BLOQUE NAVAL

EEUU impide que seis buques partieran de puertos de Irán

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado Marco Rubio. 
WASHINGTON

Rubio ve diálogo entre Israel y Líbano como una "oportunidad histórica"

Vista del Senado de EEUU.  
REACCIONES

Senador de EEUU insta a Venezuela a tomar medidas "irreversibles" hacia una transición

Doral iza la bandera de aceptación del autismo.
RESPALDO

Doral reafirma compromiso con la inclusión al izar bandera del autismo

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan que la seguridad alimentaria y el empleo sufrirán por el impacto de la guerra sobre el petróleo. (AFP)
Conflicto bélico

La AIE, el FMI y el Banco Mundial alertan sobre choque energético y desigual en la economía mundial