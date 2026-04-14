Ministro francés solicita prohibición del concierto de Kanye West en Marsella

En esta foto de archivo tomada el 9 de febrero de 2020, Kanye West asiste a la Fiesta de los Óscar de "Vanity Fair" luego de la 92 entrega anual en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg en Beverly Hills.

PARÍS.- El ministro del Interior francés, Laurent Núñez, está intentando impedir que el rapero estadounidense Kanye West actue en Marsella durante el mes de junio debido a sus comentarios antisemitas, según informó el martes a la AFP una fuente cercana al ministro.

Núñez, está "muy decidido" a prohibir el concierto del 11 de junio en el Velódromo de Marsella y está explorando "todas las posibilidades", añadió la fuente.

West, de 48 años, ha sido duramente criticado por sus comentarios antisemitas y por expresar admiración por Adolf Hitler.

El Reino Unido ha prohibido la entrada al país al rapero estadounidense, también conocido como Ye, debido a sus declaraciones, lo que ha llevado a los organizadores del festival en el que iba a ser cabeza de cartel a cancelar el evento de julio. El primer ministro Keir Starmer había calificado la contratación de West de "profundamente preocupante".

Sin embargo, el ministro neerlandés de Asilo y Migración, Bart van den Brink, declaró la semana pasada que aún no hay planes para prohibir la entrada del rapero a los Países Bajos.

Según una fuente francesa, Núñez había hablado sobre la posible prohibición del concierto con el prefecto regional y el alcalde de Marsella durante su visita a la ciudad la semana pasada.

El mes pasado, Benoît Payán, el alcalde de izquierda, se opuso a la visita del controvertido artista, afirmando que se negaba a "permitir que Marsella se convirtiera en un escaparate para quienes promueven el odio".

Controversia

En mayo de 2025, el rapero lanzó una canción titulada Heil Hitler, meses después de anunciar la venta de una camiseta con una esvástica en su sitio web.

La canción fue censurada por las principales plataformas de streaming. Posteriormente, West expresó su arrepentimiento por su conducta, atribuyéndola a su trastorno bipolar.

FUENTE: AFP