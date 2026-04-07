martes 7  de  abril 2026
POLÉMICA

Kanye West desea reunirse con judíos británicos tras comentarios antisemitas

El anuncio de su participación como artista principal en el Wireless Festival, del 10 al 12 de julio en Londres, ha provocado indignación

En esta foto de archivo, Kanye West asiste a la fiesta de los Oscar 2020 Vanity Fair después de la 92a edición de los Oscar anual en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills el 9 de febrero de 2020.&nbsp;

En esta foto de archivo, Kanye West asiste a la fiesta de los Oscar 2020 Vanity Fair después de la 92a edición de los Oscar anual en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills el 9 de febrero de 2020. 

AFP/Jean-Baptiste Lacroix

LONDRES.- El rapero estadounidense Kanye West, cuya participación en julio en un festival en Londres genera polémica por sus comentarios antisemitas en los últimos años, afirmó el martes estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica.

"Mi objetivo es ir a Londres y ofrecer un espectáculo de cambio, aportando unidad, paz y amor a través de mi música", escribió el cantante, de 48 años, en una columna en el diario The Wall Street Journal, bajo el título "A aquellos a quienes he herido".

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"Sé que las palabras no son suficientes. Tendré que demostrar el cambio con mis actos. Si están abiertos, aquí estoy", continúa el exmarido de Kim Kardashian, afirmando estar dispuesto a reunirse con miembros de la comunidad judía británica para "escucharlos".

Polémicos comentarios

Ye, como se hace llamar ahora, ha perdido en los últimos años muchos seguidores y varios contratos comerciales tras declaraciones antisemitas y racistas.

"Veo cosas buenas en Hitler. Amo a los judíos, pero también amo a los nazis", llegó a decir en 2023.

En mayo de 2025 lanzó un tema titulado Heil Hitler, para conmemorar el 80º aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

"No pido ni compasión ni trato de favor, aunque aspiro a merecer su perdón", escribe, e invoca su trastorno bipolar para justificar sus declaraciones racistas.

Rechazo

El anuncio de su participación como artista principal durante tres noches consecutivas en el Wireless Festival, del 10 al 12 de julio en Londres, ha provocado indignación.

El primer ministro, Keir Starmer, ha calificado su presencia de "profundamente preocupante".

Varios representantes de organizaciones judías y el alcalde de Londres, Sadiq Khan, han protestado contra su participación.

Además, patrocinadores del festival, entre ellos Pepsi y Diageo, han anunciado su retirada del evento.

Phil Rosenberg, presidente de la Junta de Diputados de los Judíos Británicos, afirmó estar dispuesto a reunirse con West si se retira del festival.

Sin embargo, el director general de festival, Melvin Benn, ha mantenido la invitación, apelando al "perdón" para permitir su presencia.

Según el ministro británico de Salud, Wes Streeting, su gobierno "está estudiando" la posibilidad de negarle la entrada en el país.

Esta polémica se produce cuando la preventa de entradas para el festival comenzaba este martes a las 12h00 locales (11h00 GMT).

FUENTE: AFP

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