Karina regresa a las tablas con musical "Casi normal"

Diana en Karina

"Yo creo que Casi normal es una obra inusual, única, necesaria, es muy divertida, es muy profunda, muy todo... lo que usted no piensa que va a vivir, lo va a vivir en Casi normal", dijo Karina en las redes sociales, quien aseguró que su personaje tiene una leve similitud a ella.

"Yo soy más o menos Diana, pero exponencial. Yo creo que todas las mujeres del mundo, tenemos un poquito de Diana en nosotras", aseguró la actriz, cantante y compositora de 55 años.

Sobre el musical

Casi normal, escrita por Brian Yorkey y con música de Tom Kitt (Next to Normal), narra la historia de una familia que lucha por ser normal, mientras que, como en casi todas las familias, la adversidad aparece. La obra pasa por una ola de emociones que sacude al público con su fuerza, lo divierte con su humor y lo deja renovado y conmovido por las similitudes de lo que encuentra en escena e incluso lo que pasa en el interior de su propia vida. Lo perfecto no existe y ser casi normal es lo normal.

“Casi normal es un espejo de un drama cada vez más frecuente: el impacto que genera la enfermedad mental en la familia, por lo que hablar de ello se vuelve, cada día, una necesidad más apremiante. Poner la lupa sobre esta realidad y hacerlo desde el teatro es ponernos en disposición para superar el estigma creado alrededor de este tema. No es para nada raro que en medio de las exigencias del mundo actual, que nos expone a una permanente tensión, aparezca un desequilibrio psíquico, tomando en cuenta que somos seres contradictorios y sensibles. La realidad es que vivimos tratando de ser casi normales, entonces ¿por qué nos cuesta tanto hablar de lo que nos pasa?”, reflexionó Rossana Hernández.

Esta afamada pieza, que hizo reír y llorar a más de 8.000 personas en Venezuela, cuenta con la dirección musical del músico y arreglista venezolano Luis Serría, quien dirige en vivo a una banda de siete músicos: Jhosmarni Martínez, Daniel García, Efraín González, Yadiel Arias, Pablo Ágreda, Aquiles Hernández y Ana Elba Domínguez, quienes interpretan las 40 canciones que acompañan y complementan cada diálogo, cada escena y cada personaje.

"Con un nuevo montaje de mucha movilidad, dinamismo y adaptable, creación de Marianery Amín, el musical bipolar de Broadway deleitará nuevamente a la audiencia venezolana en el Centro Cultural Chacao desde el 9 hasta el 26 de mayo", aseguró la producción en un comunicado.

Las entradas de Casi normal están a la venta en ticketplate.com. Las funciones serán los jueves y viernes, a las 7:00 pm; sábados y domingos, a las 5:00 pm. Los boletos oscilan entre $30 y $80.