Karol G cambia polémica frase de la canción "+57"

MIAMI.- Lo que comenzó como un proyecto que emocionaba a Karol G se ha transformado en una pesadilla, luego de que la intérprete fuera cuestionada por el polémico verso que canta en la colaboración +57, pieza en la que comparte con J Balvin, Maluma, Feid, Ryan Castro, DFZM, Ovy On The Drums y Blessd.

Sin embargo, la edad a la que hace referencia ha despertado la indignación de algunos, señalándola de sexualizar a menores de edad. El debate trascendió a escenarios fuera de las redes sociales, recibió una fuerte crítica por un articulista de la revista Rolling Stone e incluso fue tema de discusión en el Congreso de Colombia, donde se solicitó que la canción fuera sacada de las plataformas musicales del país.

“No podemos permitir que el mensaje cultural que reciben nuestros jóvenes y niños esté impregnado de elementos que atenten contra su integridad y los pongan en riesgo frente a fenómenos como el tráfico y la explotación de niños, niñas y adolescentes, que desafortunadamente se han incrementado en ciudades como Medellín, Cartagena y Bogotá en los últimos años”, advirtió Alexandra Vásquez, representante en la Cámara por el Pacto Histórico.

Reacción de Karol G

Ante la controversia, Karol G emitió un comunicado en el que negó las acusaciones que se hicieron y emitió una disculpa a quienes se sintieron afectados.

"Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento afectada y me disculpo de corazón".

Asimismo, la composición fue editada por: “Una mamacita desde los eighteen (18 años)”.

Hasta los momentos, ninguno de los artistas se ha pronunciado por el cambio en la letra.