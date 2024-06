Karol G dedica a República Dominicana el merengue "Si antes te hubiera conocido"

MIAMI.- Karol G no se detiene ni siquiera durante su gira Mañana Será Bonito World Tour. La artista colombiana estrenó el tema Si antes te hubiera conocido, el cual representa su incursión en el merengue y un tema que aseveró está dedicado a República Dominicana .

“¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Probablemente estarías bailando esta conmigo”, dice parte de la letra.

A República Dominicana

Previo al lanzamiento, la artista medellinense interpretó la canción la noche del miércoles 19 de junio durante su presentación en Londres. En redes sociales, manifestó su emoción por la receptividad con el que el público acogió la pieza y su vínculo con República Dominicana.

"Ayer canté un pedacito de mi nueva canción Si Antes Te hubiera Conocido aquí en Londres y no sé que me encantó más … Si la energía de la gente, si podérmela bailar por fin públicamente después de estarla bailándola solo con mis amigos, o si la bandera de República Dominicana que se vé en el fondo ♥", inició.

"República Dominicana es un país al que le debo mucho… parte de Mañana Será Bonito lo trabaje allá, cuando necesito desconectarme del mundo y conectarme conmigo misma también voy. Su cultura, su música, sus colores, la hospitalidad, la energía… todo se siente muy auténtico y especial ahí… Su gente me ha abrazado de una forma que me llena el Cora y me inspira todo el tiempo".

La Bichota también destacó que el video fue grabado en dicho país.

"Representa el sabor no solo de un país, sino de nuestra comunidad Latina por el mundo entero… alegre, feliz, guapachoza, contagiosa!!!".

Defensa a los latinos

Recientemente, tras una serie de comentarios negativos hacia la comunidad latina que asiste a sus concierto en Europa, la cantante abordó la controversia.

"Por ahí he leído comentarios que dicen: '¡Claro, estás llenando los lugares!, Está lleno de latinos'. ¿Y los latinos es que no somos gente o qué?", preguntó, al tiempo que la multitud emocionada la ovacionó.

"Mi comunidad latina me tiene viajando por el mundo entero, cumpliendo sueños por el mundo entero. Me siento muy agradecida de verdad de que estén aquí, espero que disfruten esta noche como me la estoy disfrutando”, agregó y posteriormente inició su tema Amargura.

Las palabras se hicieron virales en redes sociales, donde internautas han celebrado el reconocimiento a la comunidad latina y la postura que artistas de su talla toman ante los rechazos de otras culturas.