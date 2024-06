Karol G defiende al público latino en su conciertos por Europa

Por ello, durante su presentación en Alemania, Karol G abordó los comentarios y rechazó que se señale a los latinos de forma negativa.

"Por ahí he leído comentarios que dicen: '¡Claro, estás llenando los lugares!, Está lleno de latinos'. ¿Y los latinos es que no somos gente o qué?", preguntó, al tiempo que la multitud emocionada la ovacionó.

"Mi comunidad latina me tiene viajando por el mundo entero, cumpliendo sueños por el mundo entero. Me siento muy agradecida de verdad de que estén aquí, espero que disfruten esta noche como me la estoy disfrutando”, agregó y posteriormente inició su tema Amargura.

Las palabras se hicieron virales en redes sociales, donde internautas han celebrado el reconocimiento a la comunidad latina y la postura que artistas de su talla toman ante los rechazos de otras culturas.

Mujer del Año

El 9 de junio, se llevó a cabo la celebración del Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024, ceremonia en la que Karol G, quien se había alzado ya con el galardón Woman of the Year en los Billboard Women in Music, fue reconocida como Mujer del Año.

Aunque no pudo asistir para recibir el reconocimiento, Karol G envió un mensaje que fue proyectado en la ceremonia.

"Buenas noches familia, buenas noches a todos que están viendo esto. Gracias Billboard por este reconocimiento. Mujer del Año, Mujer del Año Billboard anglo, Mujer del Año Billboard Latino. Creo que no solo este año, creo que ha sido los últimos años más hermosos de mi carrera. Todo el proceso es increíble, pero estos últimos años han sido como de cosechar, de tantas cosas que he sembrado en mi vida".

La intérprete aseveró que se siente agradecida y honrada por lo que este galardón significa no solo en su carrera sino en la vida de millones de mujeres latinas que a diario luchan por sus sueños.

"Me siento muy agradecida por este reconocimiento. Me siento muy honrada por lo que significa, por la responsabilidad detrás también. Quiero agradecer infinitamente a todas las mujeres que han hecho posible que esta noche yo reciba esto. Creo que no es solo un trabajo mío sino de todas las mujeres que hacen parte de mi trabajo".