Don Omar es dado de alta, continúa recuperación en casa

"En su momento les contaré de un milagro con premeditación y alevosía; por ahora, gracias por sus oraciones. Ya me voy a la casa a descansar. #agradecido", escribió el Rey del Reguetón en Instagram, al mostrar una fotografía suya.

Operación de Don Omar

Por ahora, Don Omar no ha dado detalles del tipo de cáncer que le diagnosticaron; sin embargo, Raúl de Molina aseveró que el puertorriqueño padecía la enfermedad en el riñón izquierdo.

"Hablando con Don Omar, me doy cuenta, me dice él hace unos minutos que le quitaron el riñón izquierdo. A mí me quitaron el riñón derecho. Así que, de aquí del programa hermano, te mando los mejores deseos", expresó el conductor de El gordo y la flaca.

"Una cosa, si me estás viendo, porque él está en el hospital -allá en Orlando- te dijo una cosa: 'en dos semanas vas a estar perfecto. En cuatro semanas vas a estar todavía mejor'. Así que yo me imagino que vamos a tener a Don Omar en los escenarios dentro de muy, muy, poco con su gira", agregó Raúl de Molina a develar que la operación duró cuatro horas.

Diagnóstico

En medio de su gira Back to Reggaetón, la primera en casi una década, Don Omar compartió que había sido diagnosticado con cáncer.

"Hoy sí, pero mañana no tendré cáncer. Las buenas intenciones son bien recibidas. Nos vemos pronto", dijo el intérprete de éxitos como Ayer la vi, Bandolero y Salió el sol en Instagram al compartir una imagen en la que mostraba su muñeca llevando una cinta con la identificación del Orlando Health.

Con la noticia de su cirugía, se espera que la recuperación sea exitosa y que los tratamientos a los que deba someterse le permitan cumplir con sus compromisos musicales, pues la segunda etapa de su tour iniciará el 7 de agosto en Oakland, California; y culmina el 15 de septiembre en Belmont Park, Nueva York.