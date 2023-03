Karol G posiciona once canciones en el Hot 100 de Billboard

Asimismo, esta colaboración se posiciona en el No. 1 de Hot Latin Songs; es el sexto primer lugar de Karol G en esta lista y el décimo tercero de Shakira.

En el ranking también se encuentran: No. 48, X si volvemos, con Romeo Santos; No. 68, Mientras me curo del cora; No. 71, Gucci los paños; No. 73, Tus gafitas; No. 74, Gatúbela, con Maldy; No. 82, El Cairo, con Ovy on the Drums; No. 86, Pero tú, con Quevedo; No. 95, Ojos Ferrari, con Justin Quiles y Angel Dior; No. 96, Besties; y en el No. 98, Mañana será bonito, con Carla Morrison.

“Las 11 canciones de Karol G en la lista representan la segunda mayor cantidad en lo que va del 2023 entre todos los artistas, solo detrás de las 16 de SZA”, detalló la revista Billboard.

Desde 1958 que se creó el ranking Hot 100, solo Bad Bunny había logrado registrar al menos 11 canciones en la lista. El puertorriqueño marcó el hito en mayo de 2022.

Recientemente, Karol G se convirtió en la primera artista femenina en debutar en el No. 1 de la lista Billboard 200 con el álbum completamente en español Mañana Será Bonito.

Previamente, Bad Bunny era quien se había consagrado en el lugar con dos álbumes en español: Un Verano Sin Ti (2022) y El Último Tour del Mundo (2020).

Mañana Será Bonito solo incluye un fragmento en inglés en la canción Kármica, en la cual Sean Paul es artista invitado. La producción alcanzó 94.000 unidades, lo que equivale a álbumes en Estados Unidos, según Luminate.

Parte del impulso del disco fue obtenido a través de las plataformas de streaming.

FUENTE: REDACCIÓN