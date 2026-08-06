viernes 7  de  agosto 2026
¿FIN DE LA POLÉMICA?

Florida podrá restringir el acceso de menores a espectáculos 'drag'

Un tribunal revocó el bloqueo que mantenía paralizada una ley aprobada en 2023. El fallo permite su entrada en vigor mientras continúa la disputa sobre libertad de expresión

Los espectáculos drag queen se han vuelto populares en EEUU.

Los espectáculos 'drag queen' se han vuelto populares en EEUU.

PIXABAY
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.— Florida podrá comenzar a aplicar una ley que impide el acceso de menores de edad a presentaciones en vivo consideradas sexualmente explícitas, incluidas determinadas actuaciones estilo 'drag', después de que un tribunal federal de apelaciones revocara la orden que mantenía suspendida la norma.

El pleno del Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito tomó la decisión por ocho votos contra cinco y anuló una medida cautelar emitida por una corte de menor instancia. Esa orden había impedido durante más de tres años que las autoridades estatales hicieran cumplir la legislación impulsada por el gobernador Ron DeSantis y aprobada en 2023 por el Congreso de Florida.

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La norma no prohíbe todos los espectáculos 'drag' ni menciona expresamente ese tipo de presentaciones. Su texto impide que una persona admita deliberadamente a un menor a una “presentación en vivo para adultos”, definida como aquella que representa o simula desnudez, conductas sexuales, excitación sexual o la exposición lasciva de genitales o senos reales, protésicos o de imitación.

Demanda de Hamburger Mary’s

La disputa comenzó después de que Hamburger Mary’s, un restaurante del área de Orlando conocido por ofrecer espectáculos 'drag', demandara al estado. El establecimiento organizaba presentaciones dominicales que promocionaba como aptas para familias, además de otros eventos dirigidos exclusivamente a adultos.

Los propietarios argumentaron que la redacción de la ley era demasiado amplia y ambigua, lo que podía provocar la censura de expresiones protegidas por la Primera Enmienda. También sostuvieron que el establecimiento había cancelado algunas actividades y excluido a los menores de todas sus presentaciones por temor a recibir sanciones.

Una corte federal aceptó inicialmente esos argumentos y bloqueó la aplicación de la legislación en todo el estado. En mayo de 2025, un panel de tres jueces del 11.º Circuito mantuvo la suspensión por una votación dividida. Florida solicitó entonces que el tribunal en pleno reconsiderara el caso.

Revocan la suspensión

La mayoría concluyó ahora que Hamburger Mary’s no había demostrado una probabilidad sustancial de éxito en sus reclamos constitucionales, requisito indispensable para mantener una medida cautelar mientras avanza el proceso judicial.

Según la decisión, la definición de conducta “lasciva” utilizada por los tribunales de Florida aporta límites suficientes a la norma. Los magistrados también determinaron que tomar en cuenta la edad del menor presente no convierte automáticamente la legislación en inconstitucionalmente ambigua.

El fallo no representa necesariamente el final de la demanda ni establece que cualquier espectáculo 'drag' sea ilegal. Su efecto inmediato consiste en retirar la suspensión y permitir que Florida haga cumplir la normativa mientras continúa el litigio.

Sanciones para establecimientos

Las personas que permitan deliberadamente el ingreso de menores a una presentación que reúna las características prohibidas pueden enfrentar un delito menor de primer grado. Los establecimientos también se exponen a multas y a la suspensión o revocación de licencias estatales, incluida la autorización para vender bebidas alcohólicas.

DeSantis celebró la decisión y sostuvo que la legislación busca impedir que los niños sean expuestos a contenido sexual. Organizaciones defensoras de los artistas 'drag', por su parte, advirtieron que la norma podría ocasionar acciones indebidas contra espectáculos legales y recomendaron a los organizadores revisar cuidadosamente el contenido y controlar la edad de los asistentes.

La decisión permite aplicar la ley en Florida, pero mantiene abierto el debate judicial sobre dónde termina la protección de los menores y dónde comienza la libertad de expresión garantizada por la Constitución.

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