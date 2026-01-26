lunes 26  de  enero 2026
Karol G sorprende a fans de Bad Bunny en concierto en Medellín

Ante más de 50.000 personas, el artista puertorriqueño presentó a "La Bichota" como la figura más influyente de la música latina actual

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

La cantante colombiana Karol G robó miradas con uno de los atuendos más frescos de la noche, posicionándose como una de las mejores vestidas.

Getty Images via AFP / Tommaso Boddi
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La última noche del Debí Tirar Más Fotos World Tour en Colombia se convirtió en un evento histórico inesperado. Este domingo 25 de enero, el Estadio Atanasio Girardot alcanzó su punto máximo de ebullición cuando Karol G, la hija predilecta de Medellín, apareció por sorpresa en el escenario junto a Bad Bunny.

Ante más de 50.000 personas, el artista puertorriqueño presentó a "La Bichota" como la figura más influyente de la música latina actual, reconociendo el éxito global que ha alcanzado la colombiana durante los últimos años.

La química entre ambos artistas y la nostalgia encendieron la ciudad al interpretar Ahora Me Llama, el himno de 2017 que catapultó sus carreras. La aparición de la cantante también vibró con los éxitos actuales LATINA FOREVA y Si antes te hubiera conocido, ambos temas de su último álbum Tropicoqueta.

Esta presentación no tardó en encender las redes sociales, con asistentes del concierto compartiendo miles de videos que usuarios hicieron virales en cuestión de minutos.

El paso de Arcángel

La noche del domingo fue el broche de oro, pero el sábado 24 no se quedó atrás. El Atanasio fue testigo de otra reunión legendaria cuando Arcángel "La Maravilla" apareció para interpretar Me acostumbré, Tú no vive así y La Jumpa, elevando la energía al límite.

También contó con un set individual de 20 minutos con clásicos como Pa’ que la pases bien y Aparentemente.

En ambas noches, tras el despliegue de invitados, Bad Bunny retomó el control de La Casita para un cierre maratónico. Con un setlist que incluyó Ojitos Lindos, Dakiti, El Apagón y el tema homónimo del tour, DTMF, el puertorriqueño se despidió de una Medellín que lo esperó por un año.

Entre gritos de Eoo y una conexión eléctrica con sus fans, Benito cerró su paso por Colombia.

