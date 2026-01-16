Bad Bunny estrena tráiler de actuación en medio tiempo del Súper Bowl

El rapero, cantante y compositor puertorriqueño Bad Bunny recibe el premio a la Mejor Canción Urbana por "LA MuDANZA" durante la 26.ª edición de los Premios Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el 13 de noviembre de 2025.

MIAMI.- A menos de un mes de su histórica cita en el Súper Bowl LX, Bad Bunny empieza a calentar motores. Este viernes, el artista y Apple Music lanzaron un tráiler que no solo anticipa el espectáculo del próximo 8 de febrero, sino que reafirma la identidad cultural que el puertorriqueño llevará al escenario más grande de Estados Unidos .

El adelanto, filmado en Puerto Rico, es una carta de amor a sus raíces. Comienza con Benito entrando a un set dominado por un vibrante árbol de flamboyán, símbolo inconfundible de su isla. Al dar Play, suena su éxito Baile inolvidable, tema que ha dominado el Top 10 del Billboard Hot 100.

Lo que sigue es una coreografía colectiva: personas de diversas edades, razas e identidades se unen a Bad Bunny en una cadena de baile que culmina con un mensaje contundente en pantalla: “El mundo bailará”.

Tensión política

La participación de Bad Bunny, anunciada originalmente en septiembre, no ha estado exenta de debate.

En un clima de alta sensibilidad política respecto a la comunidad latina en EE.UU., el hecho de que un artista de habla hispana encabece el show de medio tiempo ha generado reacciones polarizadas.

Hace unos meses, el presidente Donald Trump calificó como “ridícula” la decisión de Apple de elegir al astro de Puerto Rico para el espectáculo. Por su parte, el grupo conservador Turning Point ha anunciado la organización de un espectáculo paralelo "solo en inglés" que competirá en horario con la transmisión oficial.

A pesar del ruido externo, el evento sigue adelante con Charlie Puth confirmado para interpretar el himno nacional, asegurando una noche que promete ser un hito en la cultura pop.

Benito llega al Super Bowl en la cima de su carrera, con un 2025 simplemente arrollador en el que su álbum Debí Tirar Más Fotos se mantuvo cuatro semanas consecutivas en el No. 1 del Billboard 200.

Con este tráiler, queda claro que Bad Bunny no solo planea dar un concierto, sino enviar un mensaje de unidad y orgullo cultural.