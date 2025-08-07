Karol G sorprende con una emotiva versión a piano de "Se puso linda"

La cantante colombiana Karol G asiste a la gala inaugural de su Fundación Con Cora Land en Miami, Florida, el 22 de febrero de 2025.

MIAMI.- Karol G ha vuelto a emocionar a sus fans al lanzar una nueva versión de Se puso linda, uno de los temas incluidos en su reciente álbum Tropicoqueta. En esta reinterpretación, la artista colombiana deja de lado los arreglos urbanos para presentar una versión a piano, íntima y minimalista, donde su voz y la letra cobran un protagonismo absoluto.

El video fue publicado el 6 de agosto en su canal de YouTube, y muestra a Karol G en un escenario sobrio, sentada junto a un piano, interpretando la canción con una sensibilidad que ha sido ampliamente elogiada en redes sociales. La producción visual refuerza el enfoque emocional del tema, apostando por una estética sencilla pero poderosa.

Se puso linda es una canción que habla del renacer personal luego de una ruptura amorosa, resaltando el empoderamiento femenino y la decisión de priorizar el amor propio. En esta nueva versión, Karol G logra acentuar la carga emocional del mensaje con una interpretación vulnerable y honesta.

Una faceta sensible

La cantante ya había adelantado su faceta más sensible durante su listening party en Nueva York, donde también interpretó en formato acústico canciones como Dile Luna y Amiga mía. Esta serie de versiones confirma la versatilidad de Karol G, capaz de brillar tanto en el reguetón como en registros más melódicos.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar. Comentarios como: “esta es la Karol más real” o “me llegó al alma” inundaron las redes, posicionando rápidamente el video entre las principales tendencias musicales.

Con esta propuesta, Karol G reafirma su madurez artística y su habilidad para conectar con el público desde la emoción pura, sin artificios.