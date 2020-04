Kate Biberdorf publica libros para enseñar química a niños

La profesora de química de la Universidad de Texas en Austin es una animada promotora del valor de su disciplina y la diversión que encuentra en ella. Presentó su caso en el programa de televisión Today, entre otros, y recorre el país para que los pequeños, particularmente las niñas, se enganchen en sus maravillas y posibilidades.

Kate Biberdorf agrega un nuevo capítulo con sus primeros libros. Kate the Chemist: The Big Book of Experiments tiene 25 proyectos entretenidos para que niños de entre 8 y 12 años aprendan sobre energía y materia. Los experimentos, que se pueden hacer con seguridad en casa, requieren productos comunes como jabón de cocina y bicarbonato, con un toque de brillantina para la fórmula de “moco esponjoso”. Incluye un ícono cuando se necesita supervisión de un adulto.

Kate Biberdorf también escribió (junto con Hillary Homzie) Kate the Chemist: Dragons vs. Unicorns, la primera entrega de una serie de ficción que sigue a Kate, una niña de 10 años intrépida solucionadora problemas. ¿Cómo podrá incluir al musical de su escuela un dragón que escupe fuego si no puede concebir bolitas de queso de nitrógeno líquido como reemplazo a las llamas?

Ambos títulos fueron publicados por Philomel Books, un sello de Penguin Random House, y fueron presentados con anticipación ante padres y niños ansiosos por igual.