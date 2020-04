Kate del Castillo: "El ser humano no puede vivir sin contacto físico"

La edición especial de la segunda temporada, que Telemundo estrenó el 21 de abril, como parte de los cambios de programación debido a la cuarentena, incluye escenas inéditas y que, además, le traen recuerdos a Del Castillo de esos tiempos cuando no escuchaba hablar de distanciamiento social.

“Estoy muy contenta de este regreso en estos momentos en los que todos estamos con tanta incertidumbre. Además, trae escenas que están buenísimas y que tuvieron que cortar por razones de edición o por alguna u otra circunstancia”, dijo. “Hicimos La Reina del Sur ocho años después de la primera parte, para mí fue increíble porque un trabajo muy importante en mi vida, tanto profesional como personal”, añadió.

Entre su piel y la del personaje

Si hay algo en lo que pudiera parecerse a la protagonista de La Reina del Sur, sería en esa cierta “aspereza” que la vida les ha dejado a ambas, a una en la ficción y la otra en la realidad. En cuanto a las similitudes que comparte con Teresa Mendoza, Del Castillo comentó:

“Pues tengo muchas cosas en común. La verdad es que sí hay cosas en las que somos muy parecidas. Tenemos tal vez un carácter que se nos ha puesto áspero, si acaso es la palabra correcta, conforme los años, las experiencias y las cosas que van sucediendo en la vida. También me encanta tomar tequila. Soy un poco grosera igual que ella, mal hablada, pero también soy muy apasionada y protectora. Soy muy protectora con mi familia y con la gente que quiero. Teresa tiene eso, y eso es lo malo de ella, que todo lo que toca se muere, todo lo que ama se muere. Y prefiere morirse ella, por lo menos, en la primera temporada. Y en esta segunda temporada ya tiene una razón para vivir: su hija”.

A Del Castillo no le incomoda el distanciamiento social, pues dijo disfrutar de la soledad a la que ya está adaptada. Pero sí mostró preocupación por actual situación global causada por la pandemia.

“La verdad es que soy muy solitaria. Casi siempre estoy en mi casa, así que no tengo problema con estar sola, porque lo he estado mucho tiempo y nunca me aburro ni me deprimo. Por esa parte estoy bien, pero es la incertidumbre lo que nos hace tener miedo a veces. El no saber es lo que nos mata, porque no sabemos cuánto más durará. La economía se está yendo para abajo, no tenemos trabajo, tenemos que seguir pagando las cuentas y no hay entrada de dinero. Entonces todo esto es muy duro”, expuso.

“Y también te hace reflexionar de lo que tóxico que somos como seres humanos para el planeta, te das cuenta de cómo está resurgiendo la flora y la fauna. Y todo es por nuestra culpa. He reflexionado mucho en todo eso. Espero que cuando termine todo esto, salgamos como una humanidad mejorada”, agregó.

Reflexiones

Si bien afirma que es imposible saber a ciencia cierta cómo será la realidad en un mundo post-pandemia, reconoce que la cercanía entre las personas es esencial. Y eso se extiende a los personajes que cobran vida en el set de grabación.

“Vamos a ser un mundo diferente después de esta pandemia. Han sido momentos para reflexionar y conocernos mejor. Sí va a tener que cambiar la manera en la que nos acercamos a quien sea. No sé cómo vayan a ser las cosas después. Creo que nadie puede saber como será, pero el ser humano no puede vivir sin contacto físico, es tremendo, es un castigo horrible”, expresó.

Sobre si el amor, a través del cual se han hilvanado tantas historias en la gran pantalla, podría ser representando de la misma manera en la virtualidad, comentó:

“Obviamente tiene que haber contacto físico. Si de esto (coronavirus) te vas a contagiar igual si besas a alguien o si le das la mano, entonces no veo cual sería la diferencia entre darse la mano y una escena apasionada. No estoy de acuerdo con que no haya escenas de amor. A mí como audiencia me encanta ver escenas de amor, escenas de sexo, escenas apasionadas. Siento que son necesarias si la historia lo requiere. Hay historias que no lo requieren, pero hay otras que sí. Imagínate nadie tocarse nunca, no hombre, es una tontería”.

Esta cuarentena no le deja espacio para el ocio entre los quehaceres domésticos, mantenerse en forma y el trabajo.

“Ahora es cuando más ocupada he estado. Primero hago el qué hacer de mi casa que me toma casi la mitad del día. Después hago ejercicios y me pongo en la computadora a hacer videollamadas, porque sigo trabajando con mi productora. Así que nunca me aburro. Soy mi persona favorita”, dijo.