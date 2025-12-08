Kate Winslet crítica auge de medicamentos para adelgazar en Hollywood

Kate Winslet , ganadora del premio a la mejor actriz principal en una serie limitada o de antología o película por 'Mare Of Easttown', posa en la sala de prensa durante la 73a Primetime Emmy Awards en L.A. LIVE el 19 de septiembre de 2021 en Los Ángeles, California.

MIAMI.- En una entrevista con el Sunday Times, Kate Winslet expresó sus opiniones sobre la presión que impone Hollywood en cuanto a la apariencia estética. La actriz británica criticó específicamente la creciente tendencia de medicamentos para perder peso , asegurando que le parecía devastador.

"Es desconcertante, porque hay momentos en que pienso que hoy en día es mejor, cuando veo a las actrices en eventos vestidas como quieren, con cualquier figura. Pero luego, tanta gente toma estos medicamentos. Algunas eligen ser ellas mismas, otras hacen todo lo posible por no ser ellas mismas. ¿Y saben lo que se meten en el cuerpo? El desinterés por la salud es aterrador. Me preocupa ahora más que nunca", explicó.

Winslet compartió que le frustraban no solo las celebridades que alteran su apariencia, sino también la gente común que ahorra para el bótox o inyecciones de labios. Por su parte, la ganadora del Oscar afirmó que no se ha realizado ningún procedimiento estético.

"Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen. Así es la vida, en tus manos. Algunas de las mujeres más hermosas que conozco tienen más de 70 años y lo que me molesta es que las mujeres jóvenes no tengan idea de lo que es realmente ser bella", expresó.

La actriz habló sobre sus coprotagonistas de la película Goodbye June, Helen Mirren, Toni Collette y Andrea Riseborough, así como a su colega en Avatar, Sigourney Weaver, quienes también han rechazado las presiones de Hollywood para la cirugía plástica.

Presión por el peso

Winslet también recordó las críticas que recibió por su apariencia al principio de su carrera, cuando saltó rápidamente a la fama a los 19 años tras protagonizar Titanic en 1997.

"Los medios fueron viles, señalándome como blanco de un acoso constante. No estaba preparada para ser una actriz famosa. Era muy joven, y me sentía muy invadida", declaró.

Anteriormente, durante una aparición en 2022 en el podcast Happy Sad Confused, Winslet dijo que desearía haber respondido de manera diferente a los críticos.