Kate Winslet da palabras de aliento a novel periodista

MIAMI.- La actriz británica Kate Winslet ha cautivado en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que brinda apoyo a una novel periodista que se mostró nerviosa durante una entrevista.

Winslet fue citada para una entrevista con el canal alemán ZDF con motivo de su participación en la secuela de la exitosa película Avatar: The Way of Water.