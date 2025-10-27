Katteyes da un nuevo paso en la industria musical con "Ven Acá"

Artista y creadora de contenido chilena Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes , presenta su canción Ven Acá

MIAMI.- La artista y creadora de contenido chilena Fernanda Villalobos, mejor conocida como Katteyes , presenta su más reciente sencillo titulado Ven Acá, canción en la que fusiona ritmos pop con el reggaetón y la música electrónica. Con este lanzamiento, la cantante continúa su evolución artística en la escena musical latina .

De acuerdo a un comunicado de prensa, el tema, producido por el productor chileno Swift 047, combina sensualidad y ritmo en una propuesta que refleja la madurez sonora de la artista, alejándose de los estereotipos para presentar una voz femenina "auténtica y segura de sí misma".

Con más de 13,3 millones de seguidores en Instagram y 47,7 millones en TikTok, Katteyes ha construido una comunidad sólida que ya trasciende el ámbito digital.

"Su capacidad para conectar con distintas audiencias la ha posicionado como una de las figuras emergentes más relevantes del panorama musical actual, respaldada por dos sencillos que alcanzaron el #1 en el Top 50 de Spotify Chile", reza el comunicado.

El video musical, disponible en su canal oficial de YouTube, fue grabado en Miami y cuenta con la participación del streamer español CRY, desatando una ola de reacciones en redes y posicionando el estreno entre las principales tendencias.

"Siempre tuve claro que llegaría el momento de hacerlo sola. Ven Acá es ese paso: mi voz, mi historia, sin filtros, solo con el apoyo de mi equipo. Quiero que la gente escuche y entienda que detrás de Katteyes hay una artista completa, no solo una colaboradora", explica la artista.

Durante este 2025, la chilena ha ampliado su presencia internacional con participaciones destacadas en Milan Fashion Week y Latin Billboard Week en Miami.

Además, se prepara para presentarse en la Teletón Chile 2025, Lollapalooza Chile y el Coca-Cola Flow Fest en Ciudad de México el próximo 22 de noviembre.