Katy Perry desmiente que Jennifer Aniston será la madrina

En el programa de radio Kyle & Jackie O Katy Perry indicó que Jennifer Aniston no será la madrina de su hija.

“Ella nos envió un mensaje de texto, porque ella y yo nos llevamos muy bien y Orlando es uno de sus mejores amigos, y pensamos, 'Guau, este es un rumor muy loco", expresó Katy Perry acerca de Aniston.

"Dios, se ha dicho todo sobre ella… pero supongo que este es un rumor divertido. Pero no, no tenemos idea de dónde vino. Ya sabes, ese es producto de los medios de comunicación e Internet. Definitivamente no deberían creer todo lo que leen", aclaro Perry, quien detalló que en estos momentos siente mucho respeto por las mujeres.

"Estoy realmente agradecida con mi cuerpo y siento mucho respeto por las mujeres. Y, obviamente, pasar por este proceso te da un punto de vista completamente nuevo", dijo.

Asimismo, Perry narró cómo ha asimilado el cambio físico que conlleva la etapa prenatal. "Todo está hinchado. Mis manos están hinchadas, mis pies comienzan a hincharse. Estoy empezando a llegar a ese punto”, reconoció.

"Nunca se está demasiado embarazada para una cosecha", comentó Katy Perry en un post que publicó en su cuenta Instagram y en el que aparece mostrando vientre.

Para Katy, de 35 años de edad, esta será su primera hija con su pareja, el actor de 43 años Orlando Bloom, quien ya tiene un hijo de nueve años de edad con quien fue su pareja, la modelo Miranda Kerr.