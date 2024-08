Katy Perry recibirá el Video Vanguard en los Premios MTV 2024

Perry regresará al escenario de los Premios MTV por primera vez desde 2017, cuando actuó y presentó la ceremonia.

Premios MTV de Katy Perry

La cantante pop ha ganado cinco Premios MTV a lo largo de su carrera. Se llevó a casa sus primeros tres premios en 2011: Video del año, por Firework; Mejor colaboración y Mejores efectos especiales, ambos por E.T., con Kanye West.

“Katy es una potencia musical y un verdadero ícono de la cultura pop”, dijo Bruce Gillmer, director de contenido musical de Paramount+ y presidente de música, talento musical, programación y eventos de Paramount. “Con su visión creativa, que cambia las reglas del juego, se ha convertido en un fenómeno global y se ha apoderado de los escenarios más grandes del mundo”.

Taylor Swift encabeza las nominaciones a los premios, conocidos en inglés como MTV VMA 2024, con 10 nominaciones, ocho por su video musical Fortnight y nominaciones en las categorías de Artista del año y Mejor pop. Le sigue su colaborador de Fortnight, Post Malone, quien tiene nueve. Malone está nominado junto con Swift ocho veces y obtuvo su novena nominación por su éxito country I Had Some Help, con Morgan Wallen.

Los Premios MTV 2024 se transmitirán en vivo el 11 de septiembre a las 8:00 p.m. de Nueva York (0000 GMT) desde la Arena UBS en Long Island de Nueva York. La votación de los fans comienza en línea el 20 de agosto en 15 categorías de género neutro y termina el 30 del mismo mes.

La votación en la categoría de Mejor artista nuevo permanecerá activa durante todo el espectáculo.

FUENTE: AP