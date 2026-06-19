viernes 19  de  junio 2026
MÚSICA

Katy Perry se prepara para inaugurar Rock in Rio Lisboa

Rock in Rio se extenderá hasta el sábado 27 de junio con leyendas de la música como Rod Stewart y Cyndi Lauper tomarán el escenario

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

Katy Perry se presenta en el escenario durante el Katy Perry The Lifetimes Tour 2025 en la Arena CDMX el 23 de abril de 2025 en la Ciudad de México, México.

AFP/Theo Wargo vía Getty Images

LISBOA.- Lisboa calienta motores para una nueva edición del Rock in Rio, que comenzará mañana, sábado, en la capital lusa con Katy Perry como plato principal, a la que se sumarán nombres como Linkin Park, Cindy Lauper, Elton John y Rod Stewart, entre otros, a lo largo de los cuatro días que durará la cita musical.

El festival abrirá sus puertas este sábado en el Parque Tejo y, además de la cantante norteamericana, también actuarán Charlie Puth, Bebe Rexha, Pedro Sampaio, Calema y Napa.

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El domingo la música seguirá sonando en la capital de la mano de Linkin Park, Cypress Hill, The Pretty Recless y Kaiser Chiefs, entre otros.

Pero el Rock in Rio no acabará este fin de semana, sino que se extenderá hasta el próximo, y el sábado 27 de junio leyendas de la música como Rod Stewart y Cyndi Lauper tomarán el escenario.

Ya el domingo, el cartel lo encabezan 21 Savage, Central Cee, Rema y Ceelo Green.

También ese día actuará la española Lola Índigo, con la que el festival busca reforzar su conexión con España, ya que el público español representa el principal mercado internacional de la cita musical, que se celebra en Lisboa cada dos años.

Según los organizadores, el Rock in Rio Lisboa es uno de los mayores festivales de música en Europa, con más de 300.000 visitantes en cada edición y un recorrido que arrancó en 2004.

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