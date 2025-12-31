miércoles 31  de  diciembre 2025
Katy Perry y Orlando Bloom se reencuentran para pasar tiempo con su hija Daisy

La relación de Perry y Bloom llegó a su fin a mediados del 2025, tras nueve años juntos y un compromiso adquirido en 2019

Captura de pantalla/Youtube/Page Six
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Katy Perry y Orlando Bloomestán comprometidos con la paternidad compartida. La cantante y el actor fueron vistos asistiendo a Paddington: The Musical en Londres junto a la pequeña Daisy de 5 años y el hijo mayor del protagonista de Piratas del Caribe, Flynn, de 14 años.

Los artistas compartieron un retrato familiar en el que todos se mostraron sonrientes. El carrusel también incluyó fotos de Perry y Bloom posando con la estrella del espectáculo, Paddington.

La relación de Perry y Bloom llegó a su fin a mediados del 2025, tras nueve años juntos y un compromiso adquirido en 2019. Pese a tomar caminos personales separados, ambos dejaron claro que se mantendrían unidos por su hija.

"Seguirán siendo vistos juntos como familia, ya que su prioridad común es, y siempre será, criar a su hija con amor, estabilidad y respeto mutuo", dijo un portavoz de la pareja.

Romance con Justin Truddeu

Actualmente, Katy Perry mantiene un romance con Justin Trudeau, y la relación fue oficializada en Instagram hace menos de un mes. La intérprete publicó un álbum de fotos en la plataforma digital en la que incluyó un selfie con el exprimer ministro de Canadá y dos videos de momentos juntos en Tokio, Japón.

En el retrato, Perry y Trudeau se muestran cariñosos y posan mejilla con mejilla. En el video, también se muestran sonriendo mientras compartían en una cena, y en otro se ven en una exhibición de arte interactiva.

"Tokyo times de gira y más () ♥", escribió la estrella pop en la publicación.

Perry se encontraba en Japón debido a su gira Lifetimes Tour, donde visitó junto a Trudeau al exprimer ministro japonés Fumio Kishida y a su esposa Yuko, el miércoles 3 de diciembre.

