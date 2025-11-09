Ke Huy Quan supera miedo a las serpientes en "Zootopia 2"

Embed

MIAMI.- Este 26 de noviembre se estrena en cartelera Zootopia 2 luego de casi una década de espera desde la aparición de la primera entrega en 2016. En esta nueva aventura la agente Judy Hoops (Ginnifer Goodwin) y su nuevo compañero Nick Wilde (Jason Bateman) deberán probar a la sociedad que son una pareja efectiva para resolver cualquier crimen y así superar los prejuicios de los que han sido víctimas. Una tarea que será cuesta arriba cuando aparezca Gary De´Snake (Ke Huy Quan), una serpiente que, sin proponérselo, desata el caos obligando a los protagonistas a tener que embarcarse en una aventura donde descubrirán, una vez más, que en Zootopia las cosas no son lo que parecen.