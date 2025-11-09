Ke Huy Quan supera miedo a las serpientes en "Zootopia 2"

MIAMI.- Este 26 de noviembre se estrena en cartelera Zootopia 2 luego de casi una década de espera desde la aparición de la primera entrega en 2016. En esta nueva aventura la agente Judy Hoops (Ginnifer Goodwin) y su nuevo compañero Nick Wilde (Jason Bateman) deberán probar a la sociedad que son una pareja efectiva para resolver cualquier crimen y así superar los prejuicios de los que han sido víctimas. Una tarea que será cuesta arriba cuando aparezca Gary De´Snake (Ke Huy Quan), una serpiente que, sin proponérselo, desata el caos obligando a los protagonistas a tener que embarcarse en una aventura donde descubrirán, una vez más, que en Zootopia las cosas no son lo que parecen.
DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor Ke Huy Quan (ganador del Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Golden Globe y Screens Actors Guild Award en 2023 por su desempeño como actor de reparto en Everything, Everywhere All at Once) quien da vida a Gary De´Snake, un personaje que desea resolver un misterio familiar y que terminará revolucionando la sociedad de Zootopia. Ke nos comentó cómo fue su proceso para conseguir la voz de su personaje, la dinámica de tener que grabar solo en una cabina, algunos detalles de la superproducción de este largometraje animado, cómo esta experiencia lo llevó a superar su miedo a las serpientes y cuáles son sus planes a futuro como actor.