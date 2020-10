Kelly Osbourne se burla de los hombres que la llamaron gorda

"Digamos que me estoy divirtiendo", dijo Kelly Osbourne antes de revelar que previamente rechazó a varios pretendientes que la ignoraron antes de perder peso.

“Eran tipos en los que yo había dejado claro que estaba interesada en el pasado, pero todos habían hecho los mismos comentarios: 'Es una chica genial, pero está demasiado gorda'. 'Es maravillosa, pero…'. Han sido ese tipo de personas las que han vuelto“, comentó la hija de Ozzy Osbourne. “Y yo les he dicho que no“, añadió para aclarar que jamás le daría una oportunidad en el plano sentimental a alguien tan superficial.

Kelly Osbourne se sometió a una cirugía bariátrica hace tres años, pero previo a la intervención estuvo en terapia para cumplir con el postoperatorio correctamente y así poder cambiar su estilo de vida de manera saludable.

“La transformación mental va primero. Yo estuve yendo todo un año a terapia antes de que me planteara siquiera recurrir a la cirugía. Y me operé hace casi tres años. Así que cuando digo que esto no es una solución milagrosa, es porque no existen los milagros. Tienes que comer sano y hacer deporte”, contó la intérprete de Papa Don’t Preach, quien el pasado 27 de octubre cumplió 36 años de edad.