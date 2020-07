Mike Tyson revela cuánto peso bajó con el entrenamiento

En tanto los detalles se definen, Tyson no ha dejado de prepararse. Los videos en redes sociales han dado evidencia, pero fue el mismo boxeador quien indicó los kilogramos que ha perdido.

En declaraciones a Fighthype, a las que hace referencia el portal español As.com, el propio Tyson reveló el secreto de este espectacular cambio físico.

Embed

"He estado entrenando, boxeando y me siento muy bien. He bajado de 289 libras a 220 y me siento en plena forma", manifestó 'Iron Mike', que ha perdido 31 kilos de grasa y que mantiene aún la potencia en sus brazos.

El excampeón mundial de pesos pesados manda un claro mensaje a quien sea su oponente: no importa la edad, las condiciones físicas están para pelear. Los videos también evidencian la contundencia y agilidad de Tyson a la hora de golpear el sparring.