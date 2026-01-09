viernes 9  de  enero 2026
Kendall Jenner aborda rumores sobre su orientación sexual

La modelo y empresaria de 30 años aseveró que no se identifica como miembro de la comunidad, pero que si lo fuera lo diría con orgullo

Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de LOréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California.&nbsp;

Kendall Jenner asiste al 20.º aniversario de L'Oréal Paris Women of Worth en el Museo de la Academia de Cine el 2 de diciembre de 2025 en Los Ángeles, California. 

AFP/Vía Amy Sussman/Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Por años, internet ha especulado sobre la orientación sexual de Kendall Jenner, asegurando que las relaciones que ha mantenido son un tema de publicidad porque presuntamente es lesbiana. Aunque la penúltima hija de Kris Jenner no había caído en el debate, recientemente rompió el silencio.

Fue en el podcast In Your Dreams que la modelo rechazó la forma en la que internautas avivan las especulaciones, alegando que lo hacen de forma despectiva y como si ser miembro de la comunidad LGBTQ+ fuese algo malo.

"¿Quieres saber qué me molesta de verdad? Lo mal que se porta la gente al respecto. No es algo así como un gesto de bienvenida y decir: 'Oye, si lo fueras, sí, únete'. No es amable. Es muy malintencionado. Es como: '¿Qué demonios estás haciendo?'", comentó a Owen Thiele.

"No lo soy"

En este sentido, la modelo y empresaria de 30 años aseveró que no se identifica como miembro de la comunidad, pero que si lo fuera lo diría con orgullo.

"Entiendo que salir del clóset no es fácil para nadie. Pero sabiendo, y puedo hablar por mí misma, y conociéndome, creo que a estas alturas de mi vida ya lo habría hecho. No digo que sea fácil. Solo digo que conociéndome y sabiendo cómo me gustaría vivir mi vida, lo haría. No tendría ningún problema en serlo", aseveró.

Asimismo, resaltó que en los comentarios que ha leído al respecto groseros. "Creo que existe toda esta narrativa de que estoy ocultando esto... He visto cosas realmente malas que dicen: 'Es malo para el negocio', y yo me pregunto: '¿Qué? ¿Cómo?'. No lo entiendo".

Por último, aclaró que no es lesbiana. "A día de hoy, no lo soy. No creo que lo sea, pero no me cierro a las experiencias de la vida".

