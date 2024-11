Kendrick Lamar lanza álbum sorpresa

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kendrick Lamar (@kendricklamar)

La entrega del cantante de 37 años llega al final de un año marcado por su disputa musical con Drake, una contienda que derivó en algunos de los mayores éxitos de 2024.

Uno de ellos, Not Like Us, alcanzó la cima de los 100 más calientes de Billboard y le dio varias nominaciones al Grammy.

GNX es el primer álbum de Lamar desde su comercialmente exitoso Mr. Morale & the Big Steppers, lanzado en 2022, que a su vez llegó tras cinco años de espera.

Este lanzamiento llega a buena hora para el artista encargado de animar el entretiempo de la final de la Liga de Fútbol Americano en febrero, un codiciado espectáculo en Estados Unidos visto por millones de espectadores.

FUENTE: AFP