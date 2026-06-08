lunes 8  de  junio 2026
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Kenia Os y Peso Pluma ponen fin a su romance

Peso Pluma y Kenia Os han estado vinculados desde 2024, cuando lanzaron la colaboración Tommy & Pamela, incluida en el álbum Éxodo del exponente de los corridos tumbados

Peso Pluma recibe el primer premio de la noche en los Latin AMAS el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Peso Pluma recibe el primer premio de la noche en los Latin AMAS el 25 de abril de 2024 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Cortesía/Televisa Univision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kenia Os y Peso Pluma han comunicado, a través de una publicación conjunta en redes sociales, que el romance que protagonizaban llegó a su fin. En la misma, los artistas aseveran que la relación terminó en los mejores términos y solicitan respeto y privacidad.

“A través de este medio, queremos compartirles que hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos”, inicia el mensaje.

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“Siempre hemos priorizado nuestra privacidad e integridad como personas y agradecemos profundamente el cariño recibido a lo largo de este tiempo. Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento personal. Gracias, Kenia & Hassan”.

Inicios

Peso Pluma y Kenia Os han estado vinculados desde 2024, cuando lanzaron la colaboración Tommy & Pamela, incluida en el álbum Éxodo del exponente de los corridos tumbados.

"La canción apareció en un momento clave en la expansión artística de Peso, ya que Éxodo mostró su rango más allá de la música mexicana. Tommy & Pamela debutó en el No. 40 de la lista Hot Latin Songs de Billboard, luego alcanzando el No. 20", recuerda Billboard.

Posterior al lanzamiento y las campañas de promoción, en internet comenzó a especularse sobre un posible romance entre ambos, rumores que tomaban más fuerza cuando eran vistos compartiendo fuera del ámbito profesional.

Sin embargo, no fue hasta febrero de 2025 cuando los artistas mexicanos asistieron juntos al Super Bowl de 2025 y disfrutaron del evento deportivo desde una exclusiva zona del estadio.

Desde entonces, ambos comenzaron a exponer su affair en público y redes sociales.

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