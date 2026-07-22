miércoles 22  de  julio 2026
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Peso Pluma regresa al restaurante donde trabajó antes de convertirse en estrella

El intérprete sorprendió al personal al adentrarse hasta la zona de cocina para saludar, abrazar y tomarse fotografías con sus antiguos compañeros de trabajo

El músico mexicano Peso Pluma llega a la 24ª ceremonia de los Premios Latin Grammy en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

El músico mexicano Peso Pluma llega a la 24ª ceremonia de los Premios Latin Grammy en el Palacio de Exposiciones y Congresos (Fibes) de Sevilla el 16 de noviembre de 2023. 

 

 

AFP/José Guerrero
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- En un gesto de nostalgia y humildad que se volvió viral en redes sociales, el cantante mexicano Peso Pluma regresó a Catch NYC, el afamado restaurante de Nueva York donde trabajó como mesero antes de consolidar su carrera musical.

Aprovechando su estancia en la Gran Manzana tras las actividades de la final del Mundial, el intérprete volvió al local ubicado en el exclusivo Meatpacking District de Manhattan, donde sorprendió al personal al adentrarse hasta la zona de cocina para saludar, abrazar y tomarse fotografías con sus antiguos compañeros de trabajo y miembros del staff.

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El pasado y el presente

La visita cargada de emotividad revivió la historia de superación del cantante de 27 años, quien antes del éxito masivo emigró a Estados Unidos y se desempeñó en diversos oficios, desde mesero y preparador en el área de cocina hasta trabajador de la construcción en la ciudad neoyorquina.

Las imágenes del reencuentro no tardaron en difundirse en plataformas como X y TikTok, donde seguidores del cantante destacaron el hecho de que mantenga los pies en la tierra y valore sus orígenes.

“El reencuentro con quienes lo conocieron antes de la fama mundial refleja el valor que el cantante le da a esa etapa de su vida y a las personas que formaron parte de ella”, señalaron fuentes cercanas a la visita.

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