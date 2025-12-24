Khloe Kardashian revela qué miembro de la familia costea fiesta anual de Navidad

MIAMI.- La fiesta de Nochebuena de las Kardashian-Jenner ya es una icónica celebración dentro del mundo de las celebridades. Durante un episodio reciente del podcast de Khloé Kardashian , Khloé In Wonder Land, ella y su madre, Kris Jenner , revelaron los detalles de su fiesta navideña anual, que organizan junto a Kourtney, Kim, Rob Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner.

La matriarca de la familia admitió que cuando comenzó la tradición hace décadas, no tenía ni idea de que se convertiría en un evento tan codiciado.

“La fiesta siempre se celebraba en mi casa. La primera fue en 1978, y había muy poca gente, solo la familia, ya sabes, una familia muy pequeña. Y luego fue creciendo y creciendo”, explicó.

Khloe agregó, en tono de broma, que su madre suele tener invitados inesperados. “Son personas que no vemos nunca. Y luego dices: ‘Ah, la enfermera que me puso una vía intravenosa hace 12 años, me acuerdo de ella’”.

Kris se unió al chiste, asegurando que la han regañado muchas veces por invitar a demasiada gente. También comentó que la fiesta se hizo más grande cuando sus hijos crecieron y quisieron invitar a sus propios amigos.

“De repente, había cien personas más, y ahora hay doscientas o trescientas personas en la fiesta de Navidad. Me pareció mucho más divertido”, dijo la matriarca, explicando que fue entonces cuando decidieron que un miembro diferente de la familia organizara la fiesta en su casa cada año.

Aunque Khloé estuvo de acuerdo, confesó que preferiría dejarles la organización a sus hermanos. Este año, la anfitriona es Kendall, de 30 años.

Explicaron que toda la familia contribuye económicamente, independientemente de quién sea el anfitrión. Khloé agregó que tienen un tablero compartido en Pinterest y que se reúnen para decidir el tema.