Kim Catrall pone condiciones para cameo en "And Just Like That"

En esta foto de archivo tomada el 27 de mayo de 2010 (FromL) La actriz estadounidense Sarah Jessica-Parker, la actriz estadounidense Kristin Davis, la actriz inglesa Kim Cattrall y la actriz estadounidense Cynthia Nixon posan al llegar al estreno británico de "Sex and the City 2", en Leicester Square, en el centro de Londres, el 27 de mayo de 2010. AFP/Max Nash

MIAMI.- Luego de confirmarse la aparición de Kim Cattral volverá a encarnar a Samantha Jones en el spin-off de la famosa serie de HBO Sex and the City, se han revelado las importantes condiciones que la actriz impuso a la producción para formar parte de la segunda temporada de And Just Like That.







Según información revelada por Page Six, el regreso de Cattral no fue color de rosa, pues entre las principales exigencias que demandó estuvo no coincidir con sus compañeras Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis.

Fuentes cercanas alegaron que Kim se negó a grabar junto a sus coprotagonistas, así como también solicitó que Michael Patrick King, guionista de la serie, no estuviera presente en el set de grabación en Queens si el showrunner cuando ella asistiera al rodaje de su escena. "Kim tenía dos requisitos: uno, que no actuaría con ninguna de las otras chicas, y dos, no quería ver a Michael Patrick King", aseguró la fuente citada por Page Six. También reveló que por el cameo que Kim tendrá en And Just Like That, la actriz logró una importante compensación económica. "Recibirá mucho dinero, eso muestra el poder de Kim", agregó. Otra persona consultada señaló que la producción sigue necesitando a Kim en la serie, pero adelantó a los fanáticos que la felicidad durará poco pues Cattral no volverá presuntamente en la tercera temporada. "La siguen necesitando en la serie. Pero, aunque esto pueda hacer pensar a los fans que volverá en la próxima temporada, no lo hará. La trataron muy mal". No obstante, un portavoz de HBO sostuvo que la oferta que se le hizo a la actriz siempre fue un cameo en el que conversaba con Parker (Carrie) por teléfono en un carro. "La oferta que se le presentó a Kim siempre fue para una escena en la que estaba sola y hablaba por teléfono. Era una forma fácil y conveniente de que Samantha regresara. Estamos encantados de haberlo hecho". En una entrevista para The Hollywood Reporter, Evan Handler, quien interpreta a Harry Goldenblatt, dijo que el cameo de Cattral fue genial, y bromeó sobre donde le daría la bienvenida a la actriz pues tampoco estuvo el día de su rodaje. "Al parecer, su cameo fue rodado en un garaje que había en algún sitio, sin estar en contacto con nadie, así que el único sitio en el que le daré la bienvenida es en mi sala de estar cuando se emita en televisión", comentó. FUENTE: REDACCIÓN

Compartir la nota:









¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos! Descarga LA APP