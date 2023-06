Karol G le da ritmo a la película "Barbie"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de BARBIE (@barbiethemovie)

No obstante, recientemente la cuenta publicó un clip en el que se escucha la pista de Watati mientras a parecen en la escena unos patines verdes; segundos más tarde, la cámara enfoca a Karol G, quien lanza un beso. Posteriormente, Margot Robbie aparece y dice: "Hi, Karol G". A lo que la medellinense responde: "Hi, Barbie".

"This Barbie has a new song", reza el escrito que acompaña la publicación.

Karol G interpreta Watati acompañada del artista panameño Aldo Ranks. En la pieza predomina el reguetón con un toque de música electrónica que produjo Ovy on the Drums. La canción habla sobre disfrutar de un tiempo con los amigos en un club.

Watati es el segundo sencillo de la película. Dance the Night de Dua Lipa es la canción principal de Barbie, la cual ya cuenta con video oficial.

Entre los artistas que también forman parte de la banda sonora destacan Nicki Minaj, Lizoo, Ice Spice, Tame Impala, entre otros.

La película Barbie retrata un mundo de fantasía donde viven las muñecas Barbie (Barbie Land) y una de ellas (Robbie) sufre una crisis existencial que la obliga a vivir en el mundo real. ¡Con Ken! De esta manera, ambos se sumergen en una aventura que jamás imaginaron fuera de los muros de Barbie Land.

La directora Greta Gerwig escribió el guion junto a Oscar Noah Baumbach (Marriage Story, The Squid and the Whale). La película está basada en la famosa muñeca de la juguetería Mattel.

FUENTE: REDACCIÓN